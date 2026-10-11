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Если предельные цены будут ниже цен в ЕС, импорт в Украину не пойдет — Кудрицкий

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Если предельные цены будут ниже цен в ЕС, импорт в Украину не пойдет — Кудрицкий
Прайс-кепы напрямую повлияли на возможность импорта электроэнергии. Источник: Unsplash/Jason Hudson

Украина технически может импортировать около 2 ГВт электроэнергии из Европы, однако этот ресурс не будет использован в полной мере, если правила и ценовые ограничения украинского рынка будут оставаться несовместимыми с европейскими. Об этом заявил Владимир Кудрицкий, председатель правления "Укрэнерго" в 2020–2024 годах.

По его словам, техническая пропускная способность переходов сама по себе не гарантирует импорт. Если электроэнергия в Европе стоит дороже, чем разрешено продавать её в Украине, коммерчески заводить такой ресурс становится невыгодно.

"Но эти 2000 МВт никогда не поступят в украинскую энергосистему, если на украинском рынке правила, по которым он функционирует, будут несовместимы с европейскими", — отметил Кудрицкий.

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Он напомнил, что такая ситуация уже возникала прошлой зимой: несмотря на дефицит электроэнергии и отключения, импорт не поступал из-за разницы между украинской и европейской рыночной ценой.

"У нас прошлой зимой была ситуация, когда мы все сидели в отключениях, цена на украинском рынке оптом искусственно сдерживалась, а цена на европейском была выше, и импорт просто не шел, и это еще одна проблема", — заявил Кудрицкий.

Ранее участники энергорынка и отраслевые эксперты предлагали повысить максимальные прайс-кепы как минимум на 20%, чтобы ценовые ограничения не сдерживали импорт электроэнергии и работу маневровой генерации в периоды дефицита

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