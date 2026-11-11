2027 год станет для украинской экономики еще одним годом серьезных испытаний. Война продолжает разрушать производственные мощности, энергетическую и логистическую инфраструктуру, ограничивает экспортные возможности и заставляет государство направлять колоссальные ресурсы на оборону. Бизнес работает в условиях неопределенности, дефицита кадров, высоких затрат и энергетических рисков.

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Октябрьский Инфляционный отчет Национального банка Украины содержит непростые цифры: прогноз экономического роста пересмотрен в сторону ухудшения, а прогноз инфляции – в сторону повышения.

Что это означает для обычных украинцев? Продолжат ли расти цены? Чего ожидать от курса гривны, зарплат и доходов? И сможем ли мы сохранить макроэкономическую стабильность?

Давайте поговорим об этом на основании макропрогнозов от НБУ.

Экономика: восстановление будет медленным

По обновленному прогнозу НБУ, реальный ВВП Украины в 2026 году сократится на 0,4%, в 2027 году вырастет лишь на 0,4%, а в 2028 году темпы роста могут ускориться до 2,2%.

Это действительно скромные показатели. Главная причина – война и ее экономические последствия. Усиление российских атак на предприятия, энергетические объекты, склады и логистическую инфраструктуру наносит двойной удар: Украина теряет производственные возможности, а бизнес вынужден тратить больше средств на энергоснабжение, транспортировку и восстановление поврежденных объектов.

По оценкам НБУ, без негативного влияния усиления обстрелов и блокады морских портов реальный ВВП в 2026 году мог бы быть на 1,9 процентного пункта выше.

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В то же время прогноз на 2027 год предусматривает постепенное улучшение внутренней логистики, что должно поддержать экономическую активность.

Следовательно, украинцам не стоит ожидать быстрого экономического прорыва уже в следующем году. Восстановление будет постепенным и неравномерным. Но даже небольшой положительный рост в нынешних условиях – это результат чрезвычайно сложной работы украинского бизнеса, работников, военных и государственных институтов.

Инфляция: цены будут расти, но медленнее

Вопрос цен остается одним из самых чувствительных для украинцев.

Главные истории дня

По прогнозу НБУ, инфляция по итогам 2026 года составит 12,5%, в 2027 году замедлится до 7,3%, а в 2028 году приблизится к целевому уровню 5%.

Здесь важно понимать: замедление инфляции не означает снижения цен. Это означает, что они продолжат расти, но более медленными темпами.

Почему инфляция ускорилась?

Среди основных причин – подорожание топлива (более чем на 40%), последствия российских атак на производственную и логистическую инфраструктуру, рост расходов бизнеса, дефицит работников и повышение заработных плат.

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Важную роль играют и бюджетные стимулы, поддерживающие внутренний спрос. При ограниченных производственных возможностях это создает дополнительное инфляционное давление.

По оценкам НБУ, только последствия российских обстрелов добавят около 0,7 процентного пункта к инфляции 2026 года.

В 2027 году часть этих факторов должна постепенно ослабнуть. Однако возвращение к инфляционной цели 5% будет постепенным, и достичь ее удастся в 2028 году.

Почему НБУ повысил учетную ставку до 16,5%?

29 октября Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 16% до 16,5%.

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На первый взгляд, это может показаться парадоксальным: экономика практически не растет, бизнес переживает сложный период, а центральный банк повышает стоимость денег.

Но задача НБУ – не поддерживать экономическую активность любой ценой. Его ключевой мандат – обеспечение ценовой стабильности. Ведь контролируемая инфляция является одной из важнейших предпосылок долгосрочного экономического роста.

Если подорожание топлива, энергии и логистики превратится в устойчивые инфляционные ожидания, это может запустить новую волну роста цен.

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Повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность сбережений в гривне, сдержать чрезмерный спрос на иностранную валюту и не допустить закрепления высокой инфляции.

Особенно интересной была дискуссия Комитета по монетарной политике 28 октября. Восемь из 11 участников поддержали повышение ставки до 16,5%, трое высказались за ее сохранение на уровне 16%.

Сторонники повышения подчеркивали устойчивость инфляционного давления и ухудшение инфляционных ожиданий (инфляционные ожидания домохозяйств – более 14%, инфляция за октябрь – 11% г/г). Сторонники сохранения ставки обращали внимание на слабую экономическую активность и риск создания дополнительных препятствий для кредитования бизнеса.

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У обеих позиций есть экономическая логика. Именно поэтому важно, что решения принимаются после профессионального обсуждения различных сценариев и рисков.

На мой взгляд, сегодня особенно важно сохранять доверие к монетарной политике. Украинцы должны быть уверены в гривневых сбережениях, а бизнес – в предсказуемости экономической среды. В то же время процентная политика должна постоянно учитывать состояние экономики и перспективы ее восстановления.

Курс гривны: будет ли валютный рынок стабильным?

Валютный курс – еще одна тема, которая традиционно волнует украинцев.

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Важно напомнить: Национальный банк не устанавливает фиксированный курс гривны и не ставит перед собой цель удерживать его на конкретной отметке. Украина работает в режиме управляемой гибкости обменного курса. Это означает, что курс реагирует на спрос и предложение, а НБУ сглаживает чрезмерные колебания.

В 2027 году валютный рынок по-прежнему будет сталкиваться со значительными вызовами. Экспортные возможности Украины ограничены последствиями войны, в то же время потребности в импорте топлива, энергетического оборудования, продукции для оборонного сектора и восстановления инфраструктуры останутся высокими.

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Однако есть важный стабилизационный фактор – международная финансовая поддержка.

По оценкам НБУ, в 2027 году Украина ожидает около 52 млрд долларов бюджетной поддержки и еще 37 млрд долларов по оборонной составляющей Ukraine Support Loan.

Согласно прогнозу НБУ, международные резервы Украины в 2026–2027 годах останутся на уровне более 62 млрд долларов. Это создает необходимый запас прочности для проведения валютных интервенций и поддержания упорядоченной работы валютного рынка.

Я убежден, что у нас есть все основания рассчитывать на сохранение его устойчивости. Но для этого необходимы два принципиальных условия: своевременное поступление международной помощи и сохранение доверия к гривне.

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Не стоит создавать иллюзию, что курс не может меняться. Но главное – не допустить панических ожиданий, резких дисбалансов и потери доверия к национальной валюте.

Зарплаты и благосостояние: чего ожидать украинцам?

Несмотря на слабый экономический рост, рынок труда и дальше будет испытывать нехватку квалифицированных работников. На него влияют мобилизация, миграция, демографические изменения и структурные дисбалансы.

По прогнозам НБУ, реальные зарплаты в 2026 году вырастут на 11,4%, а в 2027–2028 годах их рост составит около 4–5% ежегодно.

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Это позитивный сигнал для домохозяйств. Вместе с тем средние показатели не означают одинакового улучшения благосостояния для всех украинцев.

Для бизнеса рост зарплат также является серьезным вызовом. Поэтому наряду с повышением оплаты труда необходимо повышать производительность, инвестировать в технологии, профессиональное образование и переквалификацию работников.

Именно производительность труда, а не только номинальное повышение зарплат, будет определять реальный рост благосостояния украинцев.

Международная помощь – фундамент экономической стабильности

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Отдельно хочу подчеркнуть: международная финансовая помощь сегодня – это не просто поддержка государственного бюджета. Это один из фундаментальных факторов макроэкономической стабильности Украины.

Война требует колоссальных расходов. Собственных доходов государства недостаточно для одновременного финансирования обороны, социальных обязательств и восстановления инфраструктуры.

Поэтому международная помощь должна поступать своевременно, в полном объеме и предсказуемо.

Задержки финансирования создают риски для бюджета, международных резервов, валютного рынка и инфляционных ожиданий.

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Не менее важно продолжать реформы, защищать права собственности, бороться с коррупцией и повышать эффективность государственного управления. Это не только требования партнеров, но и необходимые условия для привлечения частных инвестиций.

Международная поддержка должна быть не только финансовой подушкой безопасности, но и инструментом будущего развития. Особое значение будут иметь инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, энергетическую устойчивость, транспортную инфраструктуру и локализацию производства в Украине.

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Наша задача – не просто выстоять, но и подготовить экономику к будущему

Итак, каким будет 2027 год для украинцев?

Очевидно, это не будет годом быстрого экономического роста. Инфляция останется выше целевого уровня, экономическая активность будет ограниченной, а бизнес и население продолжат ощущать последствия войны.

Но я не считаю правильным смотреть на будущее исключительно через призму негативных прогнозов.

Украина уже продемонстрировала чрезвычайную устойчивость. Мы сохранили функциональность государства, банковской системы, платежной инфраструктуры и валютного рынка. Украинский бизнес адаптировался к условиям, которые еще несколько лет назад казались невозможными.

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Я убежден, что макроэкономическую стабильность мы сохраним. Для этого нужны ответственная экономическая политика, дисциплина государственных финансов, своевременная международная помощь и доверие общества к государственным институтам.

В то же время нельзя забывать о главном: экономическая стабильность Украины напрямую зависит от ситуации на фронте. Наша первоочередная задача – выстоять в войне, сохранить территориальную целостность и обеспечить обороноспособность государства.

Но экономика не должна просто ждать окончания войны, чтобы начать развиваться. Всем государственным органам уже сегодня нужно создавать максимально благоприятные условия для того, чтобы бизнес оставался в Украине, восстанавливался после обстрелов, имел возможность страховать риски безопасности и развиваться и т. д.

Наша задача сегодня – удержать фронт, сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить экономическую основу для будущего восстановления страны. Нужно не просто выстоять, а подготовить Украину к новому этапу развития.

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