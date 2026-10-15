Как подготовить бизнес к расширению масштабов: на курсах Done и в Академии ДТЭК

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дональд ТрампРазведданные, Starlink и российский дизель: чем Трамп пытается сломить Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки. Интервью с Безсмертным"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. ВидеоКого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку: список категорийКого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку: список категорий"Политика на все четыре стороны света": Фицо анонсировал переговоры с РФ и визит в Украину в ноябре"Политика на все четыре стороны света": Фицо анонсировал переговоры с РФ и визит в Украину в ноябреВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные Генштаба"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаСтарые 25 копеек можно продать за 20 тысячЗа украинские 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монетаСколько стоят квартиры в Украине, Польше и ПортугалииСтоимость квартир в 6 раз выше, чем в Украине: за сколько можно купить жилье в ЕСЭмоции будут накалены до предела: Стрельцов ждут большие проблемы в финансах, а Рыбам нужно заняться здоровьем – гороскоп на 15 октябряЭмоции будут накалены до предела: Стрельцов ждут большие проблемы в финансах, а Рыбам нужно заняться здоровьем – гороскоп на 15 октябряОтражение воздушной атаки РФОккупанты запустили по Украине крылатые ракеты и около 600 дронов, силы ПВО сбили 536 целей: последствия в областях. Фото

Как подготовить бизнес к расширению масштабов: на курсах Done и в Академии ДТЭК

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
icon 129
Как подготовить бизнес к расширению масштабов: на курсах Done и в Академии ДТЭК
Обучение в Done и Академии ДТЭК

Рост продаж ставит перед владельцем новые задачи: обеспечить закупки, спланировать денежные потоки и передать команде больше ответственности. Именно готовности управлять ростом Done и Академия ДТЭК посвятили программу "Владелец бизнеса 2.0: масштабирование, эффективность, прибыль".

В работе с предпринимателями Done видит, как потребность в финансировании сочетается с необходимостью усилить управление. Капитал открывает возможность расширять деятельность, а финансовое планирование, делегирование и согласованные решения команды определяют, насколько эффективно бизнес этим воспользуется.

Программа объединила 470 участников из 50 городов и локаций. В ходе 12 практических модулей они изучали вопросы масштабирования, экспорта, финансов, переговоров и лидерства. Наибольший интерес вызвали темы переговоров, лидерских подходов и финансовой модели.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 13,3 т.
Солнечные панели для дома проверили на собственном опыте: на сколько хватает электричества и какие есть нюансы
icon 13,3 т.
Солнечные панели для дома проверили на собственном опыте: на сколько хватает электричества и какие есть нюансы
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 3,4 т.
"От этих средств зависит обороноспособность страны": Корецкий сообщил, какой объем внешнего финансирования потребуется Украине в 2027 году
icon 3,4 т.
"От этих средств зависит обороноспособность страны": Корецкий сообщил, какой объем внешнего финансирования потребуется Украине в 2027 году
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 2,7 т.
Средняя пенсия в Украине за три месяца выросла всего на 15 грн: почему пенсионеры беднеют
icon 2,7 т.
Средняя пенсия в Украине за три месяца выросла всего на 15 грн: почему пенсионеры беднеют

Для торговой компании масштабирование означает, что закупки, продажи, логистика и финансы должны работать согласованно. Например, увеличение заказа поставщику требует понимания того, когда товар поступит, как быстро его можно реализовать и когда компания получит оплату. Решения одного подразделения влияют на возможности других, поэтому менеджерам важно видеть весь цикл и понимать свою ответственность за общий результат.

При выходе на другой рынок к этим задачам добавляются новые вопросы: как проверить спрос, выбрать каналы сбыта, наладить взаимодействие с местными партнерами и оценить экономику поставок. Команде нужно уметь сопоставлять коммерческие возможности с ресурсами компании. Даже перспективное направление требует конкретного плана: кто отвечает за запуск, какие затраты необходимы и по каким показателям оценивать прогресс.

Именно поэтому практические инструменты должны быть доступны людям, которые ежедневно обеспечивают выполнение бизнес-планов. Руководителю отдела закупок необходимо понимать влияние своих решений на запасы и потребность в средствах, руководителю отдела продаж – учитывать сроки и условия оплаты, а менеджерам направлений – согласовывать приоритеты между собой. Общее понимание этих взаимосвязей создает основу для более слаженной работы в период расширения.

Этот запрос объясняет логику партнерства: предпринимателям нужны инструменты, которые помогают одновременно развивать компанию и сохранять управляемость. Для Done образовательное сотрудничество с Академией ДТЭК дополняет работу по финансированию МСП, помогая владельцам подготовить управленческую основу для следующего этапа развития.

"Для нас это возможность объединить практический опыт Done и экспертизу Академии ДТЭК, чтобы вместе изучить стратегии бизнеса, помогающие компаниям найти внутренние факторы роста в условиях неопределенности", – Антон Скоробогатов.

В 2027 году Done и Академия ДТЭК продолжат программу, расширив ее фокус на менеджеров малого и среднего бизнеса в сфере торговли. Цель – предоставить управленческим командам практические инструменты, с помощью которых они смогут поддержать компании на этапе масштабирования в Украине и на других рынках.

Это продолжение соответствует следующей задаче развития: предпринимательская идея должна получить поддержку внутри организации. Владелец определяет направление и масштаб амбиций, а менеджеры воплощают их в повседневную работу – организуют процессы, координируют людей и отвечают за реализацию решений. Подготовка команды к этой роли помогает создать общую основу для движения вперед.

Для Done и Академии ДТЭК следующий этап программы – возможность поддержать этот переход. Речь идет о готовности команды работать с большими объемами, новыми задачами и более широкой географией бизнеса. Именно такая управленческая способность необходима, чтобы планы масштабирования находили воплощение в действиях людей, которые ежедневно развивают компанию.

Похожие темы
Образование в УкраинеДТЭКэкономикаукраинцыбизнес
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться