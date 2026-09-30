Производство стали может сократиться до нуля: для спасения отрасли нужен Фонд восстановления

Украинский горно-металлургический комплекс оказался в самом тяжелом кризисе за годы независимости. В августе выплавка стали упала на 57,3% в годовом исчислении, а уже в октябре производство может фактически сойти на нет. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

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По его словам, отрасль оказалась в условиях "идеального шторма": российские удары по предприятиям, энергетический кризис, дорогая логистика, блокада портов и торговое давление на внешних рынках наложились одновременно. В августе Украина выплавила лишь 277 тыс. тонн стали, что на 57,3% меньше, чем годом ранее. А уже в октябре существует риск падения до нуля.

Ситуация с экспортом также резко ухудшилась. За восемь месяцев поставки железной руды сократились на 27% в годовом исчислении, длинномерного проката – на 45,8%. В августе экспорт полуфабрикатов упал на 76% по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорт чугуна фактически остановился. Это создает риски не только для самой отрасли, но и для валютной стабильности страны, ведь ГМК остается одним из крупнейших источников валютной выручки и обеспечивает более 70 тыс. прямых рабочих мест и около 250 тыс. в смежных секторах.

Теряет и бюджет. За первое полугодие 2026 года "Метинвест" уплатил 8,5 млрд грн налогов, "ArcelorMittal Кривой Рог" за 2025 год уплатил 8,5 млрд грн, а "Интерпайп" только за первый квартал 2026 года – 1,2 млрд грн. В целом в прошлом году предприятия ГМК уплатили в бюджеты всех уровней почти $1 млрд налогов.

Главная же проблема сейчас – физическое восстановление заводов после российских ударов, говорит эксперт. Ведь никто в мире не учился тому, как восстанавливать металлургические гиганты после ракетных ударов. Для этого предприятиям необходимо проводить технический аудит, расчищать завалы, заказывать уникальное оборудование и устанавливать его заново. На это требуются большие средства, которых после нескольких лет войны у компаний практически не осталось.

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Именно поэтому одним из ключевых решений Зинченко называет создание Специального фонда восстановления сталелитейной отрасли – по аналогии с фондами поддержки украинской энергетики. Такой фонд мог бы аккумулировать гранты, льготные кредиты и средства международных финансовых организаций для восстановления критически важного оборудования и запуска производства, ведь самостоятельно ни бизнес, ни государство не смогут профинансировать восстановление крупных металлургических предприятий в нынешних условиях.

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Помимо фонда, для восстановления необходимы еще несколько системных решений. Прежде всего – приоритетный доступ предприятий в прифронтовых регионах к локомотивной тяге "Укрзалізниці" в радиусе до 150 км от фронта,смягчение норматива обязательного импорта 80% электроэнергии для промышленности, жесткие пошлины на экспорт лома, чтобы сохранить сырье внутри страны, а также защита внутреннего рынка от дешевого импорта металлопродукции из Турции.

Впрочем, даже внутренних решений будет недостаточно: по словам Зинченко, восстановление отрасли в значительной степени зависит от поддержки международных партнеров. Среди ключевых условий – восстановление безопасной работы черноморских портов, пересмотр торговых ограничений ЕС и смягчение режима СВАМ.

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"Если эти условия будут выполнены, техническое восстановление и вывод мощностей "Интерпайпа", "Запорожстали", "Каметстали" или "АрселорМиттал" до базовых параметров может теоретически занять от 3 до 6 месяцев, а полное полноценное восстановление – от 1 до 2 лет", – резюмировал эксперт.

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