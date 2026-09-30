Производство стали может сократиться до нуля: для спасения отрасли нужен Фонд восстановления

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Производство стали может сократиться до нуля: для спасения отрасли нужен Фонд восстановления

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 3,0 т.
Производство стали может сократиться до нуля: для спасения отрасли нужен Фонд восстановления
Украинская металлургия переживает самый тяжелый кризис за годы независимости

Украинский горно-металлургический комплекс оказался в самом тяжелом кризисе за годы независимости. В августе выплавка стали упала на 57,3% в годовом исчислении, а уже в октябре производство может фактически сойти на нет. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

По его словам, отрасль оказалась в условиях "идеального шторма": российские удары по предприятиям, энергетический кризис, дорогая логистика, блокада портов и торговое давление на внешних рынках наложились одновременно. В августе Украина выплавила лишь 277 тыс. тонн стали, что на 57,3% меньше, чем годом ранее. А уже в октябре существует риск падения до нуля.

Ситуация с экспортом также резко ухудшилась. За восемь месяцев поставки железной руды сократились на 27% в годовом исчислении, длинномерного проката – на 45,8%. В августе экспорт полуфабрикатов упал на 76% по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорт чугуна фактически остановился. Это создает риски не только для самой отрасли, но и для валютной стабильности страны, ведь ГМК остается одним из крупнейших источников валютной выручки и обеспечивает более 70 тыс. прямых рабочих мест и около 250 тыс. в смежных секторах.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 8,5 т.
Украинцам раздадут по 9 тыс. грн на дрова: кто получит выплату и как подать заявку
icon 8,5 т.
Украинцам раздадут по 9 тыс. грн на дрова: кто получит выплату и как подать заявку
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 1,1 т.
Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения
icon 1,1 т.
Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения

Теряет и бюджет. За первое полугодие 2026 года "Метинвест" уплатил 8,5 млрд грн налогов, "ArcelorMittal Кривой Рог" за 2025 год уплатил 8,5 млрд грн, а "Интерпайп" только за первый квартал 2026 года – 1,2 млрд грн. В целом в прошлом году предприятия ГМК уплатили в бюджеты всех уровней почти $1 млрд налогов.

Главная же проблема сейчас – физическое восстановление заводов после российских ударов, говорит эксперт. Ведь никто в мире не учился тому, как восстанавливать металлургические гиганты после ракетных ударов. Для этого предприятиям необходимо проводить технический аудит, расчищать завалы, заказывать уникальное оборудование и устанавливать его заново. На это требуются большие средства, которых после нескольких лет войны у компаний практически не осталось.

Именно поэтому одним из ключевых решений Зинченко называет создание Специального фонда восстановления сталелитейной отрасли – по аналогии с фондами поддержки украинской энергетики. Такой фонд мог бы аккумулировать гранты, льготные кредиты и средства международных финансовых организаций для восстановления критически важного оборудования и запуска производства, ведь самостоятельно ни бизнес, ни государство не смогут профинансировать восстановление крупных металлургических предприятий в нынешних условиях.

Помимо фонда, для восстановления необходимы еще несколько системных решений. Прежде всего – приоритетный доступ предприятий в прифронтовых регионах к локомотивной тяге "Укрзалізниці" в радиусе до 150 км от фронта,смягчение норматива обязательного импорта 80% электроэнергии для промышленности, жесткие пошлины на экспорт лома, чтобы сохранить сырье внутри страны, а также защита внутреннего рынка от дешевого импорта металлопродукции из Турции.

Впрочем, даже внутренних решений будет недостаточно: по словам Зинченко, восстановление отрасли в значительной степени зависит от поддержки международных партнеров. Среди ключевых условий – восстановление безопасной работы черноморских портов, пересмотр торговых ограничений ЕС и смягчение режима СВАМ.

"Если эти условия будут выполнены, техническое восстановление и вывод мощностей "Интерпайпа", "Запорожстали", "Каметстали" или "АрселорМиттал" до базовых параметров может теоретически занять от 3 до 6 месяцев, а полное полноценное восстановление – от 1 до 2 лет", – резюмировал эксперт.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыметаллургияэкономика
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться