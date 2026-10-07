Выход из кризиса в металлургии зависит от восстановления логистики и снижения транспортной нагрузки – медиа

Украинская металлургия оказалась в ситуации, когда для возобновления работы недостаточно одного лишь ремонта поврежденных предприятий. Ключевым условием выхода из кризиса остается восстановление стабильной логистики, прежде всего морского экспорта, а также снижение нагрузки на сухопутные маршруты. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, полученные "Бизнес-Цензором", а также оценки металлургов и "Укрзалізниці".

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В настоящее время три крупнейших металлургических комбината страны – "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" – не работают. Вместе они обеспечивали около 90% производства стали в Украине. Впрочем, проблемы отрасли связаны не только с ударами по предприятиям. Еще до массированных атак на заводы металлургия начала терять возможность вывозить продукцию.

В июне Украина экспортировала 524,7 тыс. тонн металлопродукции, в июле – 322,2 тыс. тонн, а в августе – всего 124,8 тыс. тонн. То есть за два месяца объемы сократились на 76%. Наибольший удар пришелся на морскую логистику: морской экспорт упал с 322,4 тыс. тонн в июне до 11 тыс. тонн в августе – это 97%.

В Гостаможнице объясняют это прекращением морских перевозок из-за усиления российских атак и вынужденным перераспределением грузов на другие маршруты. Однако сухопутные маршруты не смогли компенсировать потерю морского экспорта. За 20 месяцев, с января 2025 года по август 2026 года, совокупные объемы железнодорожного и автомобильного экспорта ни разу не превышали 289 тыс. тонн в месяц.

Дополнительным фактором ухудшения ситуации стало подорожание железнодорожной логистики. С 1 августа "Укрзалізниця" повысила грузовые тарифы на 30%. Бизнес раскритиковал это решение: в июне "Укрметаллургпром" оценивал возможные потери от повышения тарифов почти в 100 млрд грн ВВП и $2,4 млрд валютной выручки.

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В начале августа объединение призвало правительство отменить решение и предложило вместо этого постепенное повышение тарифов на 8–14% в течение 2026–2027 годов, и только после возобновления судоходства в черноморских портах. Впрочем, УЗ отказалась от предложений и заявила, что фактическое повышение на 30% стало "компромиссом" – хотя и подтвердила, что грузы ГМК были переориентированы из портов Большой Одессы на сухопутные пограничные переходы и дунайское направление.

Таким образом, главным условием выхода металлургии из кризиса остается восстановление полноценной морской логистики: именно по морю Украина могла вывозить наибольшие объемы чугуна, полуфабрикатов и другой металлопродукции. Без этого грузы будут по-прежнему перегружаться на железную дорогу и автотранспорт, которые не способны полностью заменить морской экспорт и при этом значительно дороже.

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