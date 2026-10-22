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ВВП Украины в сентябре упал на 2,4%: среди ключевых причин – остановка металлургии и блокирование портов

Мария ШевчукМария Шевчук
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ВВП Украины в сентябре упал на 2,4%: среди ключевых причин – остановка металлургии и блокирование портов
Наибольшее сокращение касается горячекатаного листа и ленты. Источник: «Метинвест»

Остановка ключевых металлургических предприятий уже сказалась на украинской экономике. В сентябре 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 2,4% в годовом измерении, а одним из главных факторов падения стали удары по металлургии, проблемы с логистикой и блокирование морских портов. Такую оценку обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций, пишет Forbes.

Наиболее заметны последствия кризиса в промышленности. Перерабатывающая отрасль в сентябре сократилась на 7%, прежде всего из-за резкого падения металлургического производства после остановки ключевых производителей стали в результате российских атак.

В августе Россия усилила удары по металлургическим предприятиям. После баллистического удара 11 августа остановилась "Запорожсталь", а 25 сентября "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил об остановке меткомбината до завершения войны. В сентябре ситуация дошла до того, что в течение одной недели в Украине не выплавили ни одной тонны стали – впервые за сто лет.

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Параллельно резко просела добывающая промышленность – на 12,3%. Одной из главных причин стало сокращение добычи железной руды, напрямую связанное с уменьшением металлургического производства и проблемами с экспортом.

Еще сильнее упал транспорт – на 20%. Из-за фактической блокировки портов Большой Одессы грузы приходится переориентировать на более дорогие и ограниченные альтернативные маршруты. При этом автомобильный транспорт не может полностью заменить морской, а железная дорога имеет собственные логистические ограничения.

Таким образом, проблемы металлургии уже распространились на смежные секторы – добычу, транспорт и торговлю. В торговле валовая добавленная стоимость в сентябре сократилась на 5,5%, в частности из-за падения экспорта. По итогам 2026 года ИЭИ ожидает падения реального ВВП примерно на 0,5%. В институте предупреждают, что показатель еще может быть пересмотрен, поскольку ситуация в октябре выглядит хуже.

Таким образом, последствия остановки металлургии уже перестали быть проблемой только отдельной отрасли. Сокращение производства стали тянет вниз добычу, экспорт, транспорт и, в конечном итоге, общий показатель экономики.

При самом неблагоприятном сценарии, если металлургические предприятия долгое время не возобновят работу, потери экономики могут быть значительно больше и потенциально могут достичь 6,5-7% ВВП.

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