Потери бюджета из-за остановки металлургии могут составить 100 млрд грн – медиа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояИллюстрация — санкции против РоссииЕС нанес России самый мощный санкционный удар: что вошло в 22-й пакетВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катании"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. ВидеоОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуРоссия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом, есть пострадавшие. ПодробностиРоссия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом, есть пострадавшие. Подробности"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элитаПугачева с новой прической появилась на редком фото в полный рост: покойный Соседов заявлял, что она "тяжело больна"Пугачева с новой прической появилась на редком фото в полный рост: покойный Соседов заявлял, что она "тяжело больна""Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотов"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотовУкраина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь КремляУкраина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь Кремля

Потери бюджета из-за остановки металлургии могут составить 100 млрд грн – медиа

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
icon 465
Потери бюджета из-за остановки металлургии могут составить 100 млрд грн – медиа
Дальнейшая остановка крупных промышленных предприятий, в частности металлургических, создает для бюджета двойной риск. Источник: пресс-служба "Метинвеста"

Российские атаки на производство и логистику уже привели к значительным потерям для государственного бюджета. За девять месяцев 2026 года он недополучил около 49,5 млрд грн налоговых поступлений, а к концу года эта сумма может вырасти до 70 млрд грн. По пессимистическому сценарию убытки могут достичь 100 млрд грн, пишет Forbes Ukraine.

Одним из факторов дальнейшего ухудшения ситуации стала остановка крупных предприятий горно-металлургического комплекса после российских ударов. В частности, остановились "Южный ГОК", "Запорожсталь", "Каметсталь", Ferrexpo и "АрселорМиттал Кривой Рог". Это создает риски сокращения налоговых платежей как в государственный, так и в местные бюджеты.

Только за первое полугодие 2026 года предприятия "Метинвеста" – Южный ГОК, "Запорожсталь" и "Каметсталь" – уплатили 4 млрд грн налогов. Для Южного ГОКа основной статьей платежей была плата за пользование недрами, поэтому остановка добычи может напрямую сократить поступления в бюджет. В то же время предприятия продолжают выплачивать зарплаты и связанные с ними налоги.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 40,4 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
icon 40,4 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 27,4 т.
Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза
icon 27,4 т.
Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 9,7 т.
В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
icon 9,7 т.
В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

Крупным налогоплательщиком также остается "АрселорМиттал Кривой Рог". В 2025 году компания уплатила 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, из них 2,6 млрд грн – в местные бюджеты.

В Forbes отмечают, что проблема выходит далеко за пределы металлургии. Российские атаки на предприятия, энергетику и логистику снижают способность бизнеса прогнозировать работу и будущие налоговые платежи. Это создает дополнительные риски уже для бюджета-2027. Его проект предусматривает 2,8 трлн грн налоговых поступлений, однако председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует, что фактические поступления могут оказаться на 90 млрд грн ниже плана.

"Рост цен, зарплат и стоимости импорта может увеличить номинальные поступления, но мы должны учитывать и потери от разрушенных предприятий, остановки производств и проблем с выполнением экспортных контрактов", – отметил он.

Для поддержки экономики необходимы государственные решения, в частности – усиление защиты производственных объектов, стабильное энергоснабжение, защита портовой и логистической инфраструктуры, предсказуемая налоговая политика, доступ к долгосрочному кредитованию и расширение страхования военных рисков, отмечает издание.

Таким образом, дальнейшая остановка крупных промышленных предприятий, в частности металлургических, создает для бюджета двойной риск: сокращение налоговых поступлений уже сейчас и рост разрыва между запланированными и фактическими доходами в 2027 году.

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться