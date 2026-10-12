Потери бюджета из-за остановки металлургии могут составить 100 млрд грн – медиа

Российские атаки на производство и логистику уже привели к значительным потерям для государственного бюджета. За девять месяцев 2026 года он недополучил около 49,5 млрд грн налоговых поступлений, а к концу года эта сумма может вырасти до 70 млрд грн. По пессимистическому сценарию убытки могут достичь 100 млрд грн, пишет Forbes Ukraine.

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Одним из факторов дальнейшего ухудшения ситуации стала остановка крупных предприятий горно-металлургического комплекса после российских ударов. В частности, остановились "Южный ГОК", "Запорожсталь", "Каметсталь", Ferrexpo и "АрселорМиттал Кривой Рог". Это создает риски сокращения налоговых платежей как в государственный, так и в местные бюджеты.

Только за первое полугодие 2026 года предприятия "Метинвеста" – Южный ГОК, "Запорожсталь" и "Каметсталь" – уплатили 4 млрд грн налогов. Для Южного ГОКа основной статьей платежей была плата за пользование недрами, поэтому остановка добычи может напрямую сократить поступления в бюджет. В то же время предприятия продолжают выплачивать зарплаты и связанные с ними налоги.

Крупным налогоплательщиком также остается "АрселорМиттал Кривой Рог". В 2025 году компания уплатила 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, из них 2,6 млрд грн – в местные бюджеты.

В Forbes отмечают, что проблема выходит далеко за пределы металлургии. Российские атаки на предприятия, энергетику и логистику снижают способность бизнеса прогнозировать работу и будущие налоговые платежи. Это создает дополнительные риски уже для бюджета-2027. Его проект предусматривает 2,8 трлн грн налоговых поступлений, однако председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует, что фактические поступления могут оказаться на 90 млрд грн ниже плана.

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"Рост цен, зарплат и стоимости импорта может увеличить номинальные поступления, но мы должны учитывать и потери от разрушенных предприятий, остановки производств и проблем с выполнением экспортных контрактов", – отметил он.

Для поддержки экономики необходимы государственные решения, в частности – усиление защиты производственных объектов, стабильное энергоснабжение, защита портовой и логистической инфраструктуры, предсказуемая налоговая политика, доступ к долгосрочному кредитованию и расширение страхования военных рисков, отмечает издание.

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Таким образом, дальнейшая остановка крупных промышленных предприятий, в частности металлургических, создает для бюджета двойной риск: сокращение налоговых поступлений уже сейчас и рост разрыва между запланированными и фактическими доходами в 2027 году.