Ловушку или окно возможностей: что выбираем для Украины

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Один из самых богатых и наиболее образованных регионов планеты, которым является Европа, постепенно теряет глобальное лидерство.

Далее текст на языке оригинала.

І причина цього – не дефіцит ресурсів, а параліч соціальних ліфтів та підприємницького середовища.

Як вперті цифри й числа показують, що ми можемо бути приреченими на занепад разом з Європою.

Які висновки нам слід уже зробити, щоб не потрапити у пастку і не опинитися на задвірках історії?

Отже, починаємо.

Маріо Драгі (Mario Draghi) – видатний італійський економіст, банкір і державний діяч, який відіграв ключову роль у фінансовій стабілізації як Італії, так і всієї єврозони.

У європейських колах він має репутацію одного з найвпливовіших технократів та антикризових менеджерів.

У 2024 році на запит Європейської комісії він підготував масштабну аналітичну доповідь про майбутнє конкурентоспроможності Європи.

І прогнози там були зовсім невтішні.

З 2000 року економіка Європейського Союзу зросла лише на 30%, тоді як економіка США за цей самий період – на 82-83%.

Європа критично відстає за чотирма базовими параметрами:

1) продуктивністю праці,

2) впровадженням інновацій,

3) обсягом приватних інвестицій та

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4) кількістю технологічних компаній світового масштабу.

Європейські університети досі якісно готують фахівців, проте сама система стала токсичною для тих, хто прагне з нуля створити бізнес, залучити капітал і отримати справедливу винагороду за власний ризик.

Ілюзія замість можливостей для молоді, чому саме так працює система в Україні та Європі?

За фасадом формальної рівності в багатьох європейських країнах, зокрема – і в Україні, прихована жорстка соціальна сегрегація.

У тій-таки Німеччині освітня і соціальна траєкторія дитини фактично визначається вже у 10–12 років під час розподілу за типами шкіл.

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Навіть якщо дитина має високий інтелект (IQ 118+), але народилася у неблагополучному районі чи потрапила до слабкої початкової школи, шлях до університетів та висококваліфікованих професій для неї часто виявляється відсутнім.

Можливостей простій людині прорватися нагору просто фізично нема.

Отже, коли походження диктує стартові умови, а перехід між соціальними групами ускладнений – людський капітал нації марнується.

В Україні чи не схожа біда, не менш жахлива? Яка руйнує соціальний капітал нації і перекреслює майбутнє?

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Наприклад, ти не можеш отримати ні нормальної освіти, ні посади, ти не можеш розпочати вести бізнес без тиску чи проблем, якщо в тебе немає прикриття від родичів-високопосадовців чи інших впливових осіб.

Конкурентні переваги здобуваються не інтелектом, а, на жаль, зв’язками, і це серйозний ризик для нашого подальшого розвитку.

Три висновки для України

Для нас, у розпал екзистенційної боротьби та руху до ЄС, поруч з уже існуючими проблемами ця європейська криза має стати тривожним дзвіночком.

1. Освітня безпека як фундамент економіки.

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Під час війни українські діти у прифронтових громадах, в укриттях та в онлайн-навчанні опиняються уже на старті у нерівних можливостях з іншими.

Вони отримують гірші знання, навики та масу ментальних проблем зі здоров’ям, пов’язаних з жахіттями війни.

Якщо держава не компенсує ці освітні втрати зараз, ми власними руками законсервуємо соціальну нерівність на десятиліття вперед.

І це навіть не проблема, це вже – трагедія.

2. Керувати мають найздібніші.

Меритократія (від латинського meritus – гідний та грецького kratos – влада) – це принцип державного управління та соціальний устрій, за якого керівні посади обіймають найбільш здібні, освічені та кваліфіковані люди незалежно від їхнього походження, багатства чи соціальних зв’язків.

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Війна змусила Україну будувати горизонтальні зв’язки, створювати MilTech-індустрію з нуля і масштабувати цифрові рішення за лічені тижні, а не роки.

Найкращі підрозділи Сил оборони довели, що таке справжня меритократія – коли статус визначається компетентністю і результатом, а не походженням.

Цей принцип має стати базою повоєнної держави. Якщо, звісно, ми хочемо викарапкатися з тотольної економічної, соціальної, політичної, демографічної криз, спровокованих війною.

3. Інтеграція без сліпого копіювання.

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Вступаючи до Євросоюзу, ми маємо перейняти верховенство права і захист інституту власності, але в жодному разі не "імпортувати" зарегульованість, яка приспала європейську ініціативу.

Перемагають не ті держави, які накопичили старі капітали, а ті, чиї інституції дають талановитій людині свободу діяти, будувати і зростати незалежно від стартових умов.

І саме такою точкою динамічного росту у Східній Європі має стати Україна.

Нам треба ставати не країною втрачених, а нових унікальних можливостей у всіх сферах життя. Щоб не лише українці, які виїхали за кордон, захотіли повернутися, а мільйони іноземців мріяли жити та працювати у нас.

А яку головну перешкоду для соціальних ліфтів в Україні ви бачите сьогодні?

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