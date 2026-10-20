Верховный Суд рассмотрит жалобу по делу об энергосетях Киевского радиозавода, которые были переданы под контроль компаний, связанных с РФ – медиа

21 октября Верховный Суд должен рассмотреть кассационную жалобу по делу о праве собственности на электросети на территории бывшего "Киевского радиозавода".

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Об этом говорится в репортаже "5-го канала".

Компания "Вардингс" оспаривает решения судов предыдущих инстанций, вынесенные в пользу ЧАО "Энергетический завод "Энергетик"". В компании опасаются, что критически важные активы перейдут под контроль структур, связанных с российским бизнесом.

Компания "Вардингс" приобрела эти активы еще в 2016 году. Впоследствии "Энергетический завод "Энергетик"" обратился в суд с иском о признании права собственности на энергетические сети и оборудование.

В декабре 2025 года судья Хозяйственного суда города Киева Леонид Омельченко удовлетворил иск, а в июле 2026 года апелляционный суд оставил решение без изменений.

В то же время адвокаты "Вардингс" заявляют о конфликте интересов в действиях Омельченко.

"Защита с самого первого дня подчеркивала наличие конфликта интересов и совместного бизнеса судьи с организаторами схемы", – утверждается в репортаже 5-го канала.

Как ранее сообщали журналисты, Омельченко в свое время был одним из учредителей ООО "Вестинвест", связанного с АФК "Система", которая в настоящее время носит название АО "Космические системы".

Эта компания опосредованно владеет 37% акций "Энергетики". Владельцем "Космических систем" является бельгийская компания AlcorSecurity.

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"Именно в эту структуру – после того, как ею начали управлять россияне Евсеев и Ткаченко – годами выводили и консервировали активы и денежные потоки "Киевского радиозавода", – отмечается в сюжете телеканала.

Адвокаты "Вардингс" подчеркивают, что решение судьи Омельченко, по их мнению, выгодно исключительно российским олигархам.

"Александр Рене Гарезе… Этот юрист с французским паспортом и московской пропиской является доверенным лицом местного олигархата. В свое время в бельгийской Alcor Security Гарезе предоставили бессрочный и единоличный контроль над банковскими счетами… Он годами обслуживает интересы подсанкционной группы "лужнецких" – Бабакова, Воеводина и Евгения Гинера из VS Energy. Международные утечки из закрытых офшорных баз данных подтверждают: Гарезе – их прямой партнер в совместных компаниях", – сообщает 5-й канал.

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"Все наши доводы о том, что судья первой инстанции был заинтересован в вынесении решения в пользу лица, являющегося гражданином Российской Федерации, – полностью проигнорированы. Судом фактически легализовано приобретение права собственности на ряд объектов на территории Киевского радиозавода в интересах господина Гинера. После того как все активы были приобретены, они были консолидированы и переданы в холдинговую структуру, которая находится в Бельгии", – заявил в сюжете адвокат "Вардингс" Даниэль.

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Компания "Вардингс" обжалует судебные решения в Верховном Суде, который должен рассмотреть кассационную жалобу 21 октября. Как отмечается в сюжете, сторона защиты убеждена, что ни фиктивные номиналы, ни административный ресурс не помогут россиянам установить контроль над энергетической инфраструктурой столицы. В то же время адвокаты предупреждают о риске силового давления на судей с целью легитимизации сомнительных решений.