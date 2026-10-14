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"Враг систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре": Буданов объявил о подготовке сценариев преодоления кризисов в зимний период

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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"Враг систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре": Буданов объявил о подготовке сценариев преодоления кризисов в зимний период
Буданов провел заседание Координационной платформы по гуманитарному реагированию. Источник: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру крупных украинских городов, поэтому государственные органы готовят подробные сценарии реагирования на возможные кризисы в зимний период. Речь идет о координации действий властей, Сил обороны, спасателей, международных партнеров и гуманитарных организаций на случай масштабных проблем в период с ноября 2026 года по март 2027 года.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов по итогам заседания Координационной платформы по гуманитарному реагированию. По его словам, главная задача – заранее определить четкие планы действий и сосредоточить имеющиеся ресурсы там, где из-за возможных атак людям будет тяжелее всего.

Какие сценарии готовят

Буданов отметил, что по поручению президента Украины провел заседание Координационной платформы. В нем приняли участие премьер-министр, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, представители Офиса Президента, государственных органов, а также дипломаты и представители стран-доноров.

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Участники обсудили основные вызовы и должны синхронизировать оперативные планы реагирования на весь зимний период – с ноября 2026 года по март 2027-го.

Правительство через Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям готовит базовый сценарий возможных угроз. При этом будут учитываться их география и масштабы, чтобы определить, какие регионы и общины могут нуждаться в наибольшей поддержке.

Силы обороны и разведка, со своей стороны, должны дать оценку рисков. Это необходимо для того, чтобы гражданское планирование учитывало возможный характер и масштабы российских атак.

Ресурсы планируется направить туда, где будет сложнее всего

Особый акцент Буданов сделал на распределении ресурсов. По его словам, помощь нужно заранее сконцентрировать в тех местах, где в результате возможных ударов возникнут наибольшие гуманитарные потребности.

Речь идет не только о центральных органах власти. К скоординированному реагированию должны быть готовы органы местного самоуправления, профильные министерства и государственные службы, армия, международные партнеры и гуманитарные организации.

Такой подход должен позволить быстрее реагировать на последствия атак и не тратить критически важное время на согласование действий уже после возникновения кризисной ситуации.

"Мы должны удерживать тыл так же надежно, как Силы обороны удерживают линию фронта", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электричеством сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.

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