Вклад металлургии в ВВП Украины может сократиться с довоенных 10,3% почти до нуля – медиа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Вклад металлургии в ВВП Украины может сократиться с довоенных 10,3% почти до нуля – медиа

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 3,3 т.
Вклад металлургии в ВВП Украины может сократиться с довоенных 10,3% почти до нуля – медиа
Сейчас Украина не имеет избыточных мощностей по производству стали
Источник: depositphotos/scanrail

Украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за годы полномасштабной войны. Из-за серии российских ударов, блокады портов, удорожания железнодорожной логистики и торговых ограничений ЕС остановились ключевые предприятия, обеспечивавшие около 90% производства стали в стране. Об этом говорится в материале NV.

По данным издания, в сентябре 2026 года российскими баллистическими ракетами были атакованы четыре крупных металлургических предприятия. Три из них после ударов приостановили работу. Среди наиболее пострадавших – "Запорожсталь", "Каметсталь", ArcelorMittal Кривой Рог и Днепровский металлургический завод.

Вклад металлургии в ВВП Украины может сократиться с довоенных 10,3% почти до нуля – медиа

Інфографіка

Источник: NV

Наибольшие разрушения понесла "Запорожсталь": предприятие подверглось атакам 11 и 27 августа, а также 12 и 17 сентября, в общей сложности – 17 баллистических ракет. В результате атак погибли восемь работников, еще 31 человек получил ранения. После первой августовской атаки завод остановил производство.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 8,5 т.
Украинцам раздадут по 9 тыс. грн на дрова: кто получит выплату и как подать заявку
icon 8,5 т.
Украинцам раздадут по 9 тыс. грн на дрова: кто получит выплату и как подать заявку
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
icon 2,3 т.
Аренда "съедает" почти всю зарплату: сколько теперь просят за квартиру во Львове
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 1,1 т.
Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения
icon 1,1 т.
Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения

Позже ArcelorMittal Кривой Рог сообщил, что не сможет возобновить нормальную работу до окончания войны. "Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать ArcelorMittal Кривой Рог. Мы обсуждаем будущее завода с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после восстановления мира оставались возможности для возобновления производства", – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

По оценке NV, остановленные предприятия в совокупности обеспечивали около 90% украинского производства стали. На них и благодаря их работе были заняты более 30 тыс. человек.

Руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз ранее заявлял Financial Times, что из-за остановки ключевых заводов ситуация стала критической. "На сегодняшний день у Украины больше нет металлургической промышленности", – сказал он.

Состояние отрасли осложняют не только прямые разрушения. Металлургические компании одновременно сталкиваются с блокадой черноморских портов, подорожанием железнодорожных перевозок, сокращением квот ЕС и действием CBAM.

Падение производства уже сказывается на состоянии экономики. Если в 2021 году горно-металлургический комплекс составлял около 10,3% ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составила 5,7%, а в 2025-м – 5,5%. На 2026 год этот прогноз составляет около нуля.

В результате кризис металлургии грозит не только падением производства стали, но и потерей рабочих мест, валютной выручки, налоговых поступлений и промышленной базы, от которой зависит будущее восстановление страны.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6 % поступлений в бюджеты всех уровней.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыметаллургия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться