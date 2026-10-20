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Воинские части испытывают острую потребность: Южанина объяснила необходимость увеличения до 20–30 % военного НДФЛ, который напрямую выделяется бригадам

Мария ШевчукМария Шевчук
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Воинские части испытывают острую потребность: Южанина объяснила необходимость увеличения до 20–30 % военного НДФЛ, который напрямую выделяется бригадам
Нина Южанина – народный депутат от фракции "Европейская солидарность". Источник: пресс-служба фракции ЕС

Доля военного НДФЛ, выделяемого бригадам Сил обороны напрямую, должна быть увеличена до 20 или 30 процентов.

Об этом пишет в соцсетях народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

Она отмечает: украинские защитники до сих пор вынуждены тратить на нужды подразделений свое денежное довольствие, которое к тому же годами не повышается.

"Почему воинские части получают лишь 10 % "военного" НДФЛ? Это еще один вопрос, который мы подняли в своих предложениях к проекту Государственного бюджета на 2027 год (№ 16000). Согласно предложенному правительством распределению поступлений от НДФЛ с денежного довольствия военнослужащих 30% направляется в Госспецсвязь; 10% – непосредственно в воинские части. Мы предлагаем изменить это соотношение. Предложили два варианта: увеличить долю воинских частей до 20% или 30%, соответственно уменьшив долю Госспецсвязи. Почему? Потому что у воинских частей есть насущные потребности. И возможность самостоятельно закупать необходимое для выполнения боевых задач имеет огромное значение", – объясняет депутат.

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"Возможно, кто-то спросит: почему мы так прицепились к увеличению доли "военного" НДФЛ для воинских частей? Отвечу: потому что военнослужащие до сих пор вынуждены скидываться из своего денежного довольствия на топливо, шины, ремонт автомобилей и другие нужды своих подразделений! Не говоря уже о более серьезных вещах. Денежное довольствие военного – это его зарплата, а не дополнительный источник финансирования армии. Именно поэтому деньги нужны непосредственно бригадам. И перестаньте уже замалчивать эту проблему или делать вид, что ее не существует", – возмущается Нина Южанина.

"А еще хотела бы получить ответы на конкретные вопросы. Как использованы средства, которые в 2026 году получила Госспецсвязь за счет "военного" НДФЛ? Каковы результаты закупок? Насколько оперативно необходимое оборудование поступает к военным? И главное – почему непосредственно воинским частям предусмотрено лишь 10%? Кто ответит?", – спрашивает депутат.

"Наше предложение основано исключительно на обращениях военных бригад. А их несколько сотен. Почему мы позволяем себе не слышать их? Пришло время пересмотреть это соотношение с учетом реальных потребностей военных бригад", – подчеркивает Нина Южанина.

Как сообщал OBOZ.UA, "Европейская солидарность" требует исключить из проекта госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвобожденные средства должны идти исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам лидера партии Петра Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию не менее полутриллиона гривен.

"Наши требования конкретны: не менее 500 миллиардов гривен дополнительных средств для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств от военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного довольствия; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.

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