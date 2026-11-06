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Войска РФ ударили по энергообъекту в Житомире: в Киеве новые проблемы со светом и водой

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
960
Женщина проверяет электрощиток. Иллюстрация к отключениям света
Блэкаут в городе. Иллюстративное фото

В результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры Житомирской громады. Из-за этого ухудшилась ситуация с электроснабжением в Киеве, а в столице также снизилось давление в системе водоснабжения.

Об атаке сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что повреждение энергообъекта повлияло и на энергоснабжение столицы.

Войска РФ ударили по энергообъекту в Житомире: в Киеве новые проблемы со светом и водой

РФ атаковала инфраструктуру Житомира. Источник: Виталий Бунечко

Вечером 6 ноября, примерно в 19:30, в Житомире прогремел громкий взрыв, после которого в городе пропал свет. В тот момент воздушной тревоги не было.

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Экстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября

Местные мониторинговые Telegram-каналы первыми сообщили о взрыве и перебоях с электроснабжением.

"Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде", – написал Виталий Бунечко.

Последствия для Киева

Повреждение энергообъекта в Житомире отразилось и на ситуации в столице. По словам Виталия Кличко, из-за этого ухудшилось энергоснабжение Киева, а также снизилось давление в системе водоснабжения.

"В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. И снизилось давление в системе водоснабжения Киева", – сообщил городской голова.

Войска РФ ударили по энергообъекту в Житомире: в Киеве новые проблемы со светом и водой

Ухудшилось энергоснабжение Киева. Источник: Виталий Кличко

По его словам, на тех станциях, где это возможно, "Київводоканал" переключает питание на генераторы.

Восстановление электроснабжения

В Житомирской громаде на месте повреждения уже работают ремонтные бригады. Специалисты оценивают масштабы повреждения оборудования и определяют, какие работы необходимы для восстановления электроснабжения.

Сколько времени понадобится на ремонт, пока неизвестно. Как отметил Виталий Бунечко, о сроках восстановления можно будет говорить после экспертной оценки повреждений.

Глава Житомирской ОВА также призвал жителей соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что украинцам отключают свет в экстренном режиме. Мы рассказывали, где ситуация самая сложная, а где действуют графики.

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