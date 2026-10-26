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Свободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиа

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
6,8 т.
Свободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиа
Украинский лом вывозили в ЕС без уплаты пошлины. Источник: shutterstock.com

Отмена нулевой квоты на экспорт металлолома может ударить по восстановлению украинской металлургии, сократить поступления в бюджет и вернуть схемы реэкспорта сырья через ЕС. Об этом говорится в анализе GMK Center.

В центре отмечают, что утверждение об отсутствии внутреннего спроса на лом не соответствует ситуации на рынке. Несмотря на остановку части агрегатов после российских атак, в сентябре 2026 года в Украине все еще было произведено 131 тыс. тонн стали, а металлургические предприятия неоднократно возобновляли работу после предыдущих остановок.

Кроме того, заготовка лома сокращается быстрее, чем его потребление. Основная часть ресурса традиционно формировалась в промышленных регионах юго-востока, где сейчас заготовку ограничивают боевые действия и риски безопасности. Таким образом, временные простои заводов не могут быть основанием для открытия свободного экспорта стратегического сырья.

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Отдельный риск – возвращение схемы, действовавшей до введения нулевой квоты. Украинский лом вывозили в ЕС без уплаты пошлины, после чего переоформляли и направляли в Турцию. Это позволяло обходить экспортную пошлину в размере €180 за тонну.

"Если рассматривать поступления в госбюджет от экспортных продаж лома и готовой стали, то они несопоставимы. Экспорт лома приносит 50-100 грн/т. Экспорт готовой стали, выплавленной в Украине из этого лома, – 13 000–15 000 грн/т. Вывоз сырья никогда и нигде не был для государства экономически выгоднее, чем производство из него продукции с добавленной стоимостью", – указывают в GMK Center. Лом также становится критически важным из-за европейского налога CBAM. Его использование в сталеплавильном производстве позволяет снижать выбросы CO₂ до 60%, а значит – уменьшать будущие платежи по углеродному механизму ЕС.

В GMK Center обращают внимание, что ограничения экспорта лома – распространенная международная практика. Сам Евросоюз усиливает контроль за вывозом этого сырья в третьи страны, рассматривая его как важный ресурс для декарбонизации собственной промышленности.

В то же время полный запрет не обязательно должен быть единственным вариантом. В GMK Center допускают временный экспорт ограниченных объемов лома на период простоя поврежденных предприятий, но только при условии, что государство будет получать от этого реальные доходы.

"Таким предохранителем на время простоя поврежденных агрегатов для государства могло бы стать временное разрешение экспортировать лом в ограниченных объемах, а вместе с тем – изымать сверхприбыль от этого экспорта в собственную казну любым способом (экспортная пошлина, продажа квот на Prozorro). Это позволит не нарушить сложившийся на данный момент баланс на рынке, устранить экономический приоритет экспорта над внутренним рынком и пополнить дефицитный госбюджет суммой, близкой к поступлениям от металлургической переработки внутри Украины", – указывают в Центре.

Такой подход, по оценке аналитиков, позволит не допустить неконтролируемого вывоза сырья, сохранить ресурс для будущего восстановления металлургии и одновременно обеспечить поступления в бюджет.

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