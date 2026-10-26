Свободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиа

Отмена нулевой квоты на экспорт металлолома может ударить по восстановлению украинской металлургии, сократить поступления в бюджет и вернуть схемы реэкспорта сырья через ЕС. Об этом говорится в анализе GMK Center.

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В центре отмечают, что утверждение об отсутствии внутреннего спроса на лом не соответствует ситуации на рынке. Несмотря на остановку части агрегатов после российских атак, в сентябре 2026 года в Украине все еще было произведено 131 тыс. тонн стали, а металлургические предприятия неоднократно возобновляли работу после предыдущих остановок.

Кроме того, заготовка лома сокращается быстрее, чем его потребление. Основная часть ресурса традиционно формировалась в промышленных регионах юго-востока, где сейчас заготовку ограничивают боевые действия и риски безопасности. Таким образом, временные простои заводов не могут быть основанием для открытия свободного экспорта стратегического сырья.

Отдельный риск – возвращение схемы, действовавшей до введения нулевой квоты. Украинский лом вывозили в ЕС без уплаты пошлины, после чего переоформляли и направляли в Турцию. Это позволяло обходить экспортную пошлину в размере €180 за тонну.

"Если рассматривать поступления в госбюджет от экспортных продаж лома и готовой стали, то они несопоставимы. Экспорт лома приносит 50-100 грн/т. Экспорт готовой стали, выплавленной в Украине из этого лома, – 13 000–15 000 грн/т. Вывоз сырья никогда и нигде не был для государства экономически выгоднее, чем производство из него продукции с добавленной стоимостью", – указывают в GMK Center. Лом также становится критически важным из-за европейского налога CBAM. Его использование в сталеплавильном производстве позволяет снижать выбросы CO₂ до 60%, а значит – уменьшать будущие платежи по углеродному механизму ЕС.

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В GMK Center обращают внимание, что ограничения экспорта лома – распространенная международная практика. Сам Евросоюз усиливает контроль за вывозом этого сырья в третьи страны, рассматривая его как важный ресурс для декарбонизации собственной промышленности.

В то же время полный запрет не обязательно должен быть единственным вариантом. В GMK Center допускают временный экспорт ограниченных объемов лома на период простоя поврежденных предприятий, но только при условии, что государство будет получать от этого реальные доходы.

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"Таким предохранителем на время простоя поврежденных агрегатов для государства могло бы стать временное разрешение экспортировать лом в ограниченных объемах, а вместе с тем – изымать сверхприбыль от этого экспорта в собственную казну любым способом (экспортная пошлина, продажа квот на Prozorro). Это позволит не нарушить сложившийся на данный момент баланс на рынке, устранить экономический приоритет экспорта над внутренним рынком и пополнить дефицитный госбюджет суммой, близкой к поступлениям от металлургической переработки внутри Украины", – указывают в Центре.

Такой подход, по оценке аналитиков, позволит не допустить неконтролируемого вывоза сырья, сохранить ресурс для будущего восстановления металлургии и одновременно обеспечить поступления в бюджет.