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От бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателей

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
63
От бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателей
Sense Bank обеспечивает сопровождение грантополучателей на этапе реализации программы. Источник: Sense Bank

Sense Bank продолжил серию практических встреч "Сенс для ФОП" во Львове: второе мероприятие было посвящено условиям получения государственных грантов для открытия и развития бизнеса

Во время мероприятия участники ознакомились с условиями грантовой программы, основными требованиями к заявителям, особенностями подготовки бизнес-планов и обязательствами, которые необходимо выполнять после получения финансирования.

От бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателей

Практическая встреча "Смысл для ФЛП" во Львове. Источник: Sense Bank

Особое внимание уделили типичным ошибкам при оформлении заявок и наиболее распространенным причинам отказа в предоставлении грантов. Такой практический разбор помогает потенциальным заявителям еще на этапе подготовки оценить реалистичность своих бизнес-идей, лучше понять критерии отбора и избежать распространенных ошибок.

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"Такие встречи чрезвычайно важны, поскольку дают потенциальным заявителям возможность не только ознакомиться с условиями получения грантовой поддержки, но и осознать ответственность и обязательства, возникающие после получения средств. Ценность такого формата – в непосредственном диалоге. Участники могут получить ответы на конкретные вопросы, разобрать практические ситуации и лучше понять требования грантовой программы. Ведь наша задача – не только информировать о возможностях государственной поддержки, а и помогать будущим предпринимателям готовить качественные, обоснованные и реалистичные бизнес-проекты", – отметила начальник управления реализации проектов Львовского областного центра занятости Ирина Романяк.

В то же время важной составляющей таких встреч являются практический опыт и возможность получить информацию непосредственно от специалистов, сопровождающих реализацию грантовых программ.

"Sense Bank сопровождает получателей грантов на этапе реализации программы – объясняем, какие аспекты учитываются при оценке деловой репутации заявителя, какие критерии влияют на балльную оценку заявки, а также рассказываем о процедуре открытия грантового счета и требованиях к целевому использованию средств.

Важно, чтобы предприниматели еще до подачи заявки понимали не только требования банка, но и дальнейшие шаги после одобрения гранта. Это помогает избежать типичных ошибок, заранее подготовиться к реализации бизнес-проекта и эффективно использовать полученное финансирование", – поделилась руководитель по развитию кредитных операций МСБ Sense Bank Ирина Руденко:.

Встреча прошла в формате открытого диалога: участники активно включались в обсуждение, задавали вопросы об условиях участия в программе, интересовались практическими аспектами получения и использования грантовых средств. Медиапартнер проекта КОШТ – практическое медиа о деньгах для тех, кто делает свое дело, зарабатывает и инвестирует.

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