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В Еврокомиссии призвали ввести прозрачный отбор главы Госфинмониторинга: какие нарушения обнаружили

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 мин
567
В Еврокомиссии призвали ввести прозрачный отбор главы Госфинмониторинга: какие нарушения обнаружили
Госфинмониторинг. Источник: fiu.gov.ua

Европейская комиссия обнародовала отчет о реформах Украины в сферах государственных закупок, статистики и финансового контроля. Среди ключевых замечаний – слабость механизмов предотвращения коррупции, недостаточный контроль за использованием бюджетных средств, а также необходимость независимости государственных учреждений.

Об этом говорится в исследовании Европейской комиссии Ukraine 2026 Report. Документ охватывает период с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года.

Какие проблемы Еврокомиссия выявила в сфере государственных закупок

Сейчас украинское законодательство о публичных закупках лишь частично соответствует нормам Европейского Союза. Несмотря на определенный прогресс в гармонизации правил, остаются проблемы с прозрачностью процедур, контролем за использованием бюджетных средств и обеспечением конкуренции между участниками.

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В 2025 году в Украине заключили государственные контракты на общую сумму 19,74 млрд евро (без учета оборонных закупок и приобретения газа). Из них 72,3% стоимости приходилось на конкурентные процедуры. В то же время Еврокомиссия обратила внимание на то, что 70,6% стоимости контрактов, заключенных через открытые торги, приходилось на процедуры лишь с одним участником.

Отдельную обеспокоенность вызывает эффективность государственного контроля. В 2025 году Государственная аудиторская служба выявила нарушения в 63% проверенных закупок. Однако результаты таких проверок не всегда приводили к надлежащим правовым последствиям: решения обжаловали в судах лишь в отдельных случаях, а успешность этих обжалований оставалась низкой.

В отчете говорится о недостаточной способности государственных заказчиков предотвращать коррупцию и сговор участников торгов. Особенно остро эта проблема проявляется на местном уровне и в государственных предприятиях.

Еврокомиссия упомянула и операцию "Мидас", во время которой правоохранители раскрыли вероятное масштабное присвоение средств при закупках для государственной энергетической компании, а также возможное влияние высокопоставленных чиновников на заключение оборонных контрактов.

Что не так с государственной статистикой

Еще одним направлением, в котором Украине предстоит провести дополнительные реформы, остается государственная статистика. Европейская комиссия считает необходимым усилить профессиональную независимость Государственной службы статистики, ее полномочия и институциональный статус.

В частности, Украине рекомендуют внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить Госстату достаточные финансовые и кадровые ресурсы для выполнения возложенных на него задач.

В то же время в этой сфере есть и позитивные сдвиги. В июле 2025 года юридические лица возобновили подачу статистической и финансовой отчетности в органы государственной статистики. Кроме того, Украина утвердила новые классификации видов экономической деятельности и регионов, которые должны вступить в силу в 2027 году.

В то же время формирование макроэкономической статистики, в частности данных о государственных финансах, остается существенно затрудненным из-за военного положения. По сравнению с предыдущим годом существенного прогресса в этом направлении не зафиксировано.

Еврокомиссия также обратила внимание на необходимость усилить сотрудничество между Госстатом, Национальным банком и Министерством финансов для улучшения сбора и обработки экономических показателей.

Еврокомиссия требует усилить финансовый контроль

В части государственного финансового контроля Европейская комиссия отметила прогресс в формировании законодательной и методологической базы. Украина утвердила Стратегию реформирования управления государственными финансами на 2026-2030 годы.

Однако практическая эффективность системы внутреннего финансового контроля остается ограниченной. Причинами называют прежде всего неравномерное внедрение реформ в разных учреждениях, а также недостаточную координацию и разный уровень институциональных возможностей.

Отдельно в отчете говорится о Счетной палате Украины. Еврокомиссия подчеркнула необходимость усилить ее институциональную и финансовую независимость. В частности, назначение шести членов руководящего состава органа, которое до сих пор остается незавершенным, могло бы улучшить его управленческие возможности.

Кроме того, Украине нужно продолжить согласование национального законодательства с европейскими правилами защиты финансовых интересов ЕС. В июле 2026 года была принята национальная антикоррупционная стратегия для защиты средств Евросоюза, однако возможности Государственной аудиторской службы как координационного органа по вопросам борьбы с мошенничеством нуждаются в дальнейшем усилении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейская комиссия готовит более осторожный план переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, определяя ограниченные цели для продвижения реформ до 2027 года. При этом в документе не будет указана конкретная дата завершения переговоров или вступления Украины в блок.

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