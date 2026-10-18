В Украине снова будут отключать свет: какие графики на 19 октября
В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем составит (для всех категорий потребителей) от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59. Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику — пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" — говорится в сообщении.
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводятся графики отключений и чем ГПВ отличаются от ГАВ
Графики отключений применяются из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатываются заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПВ — контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах отключат свет.
ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.
- ГАВ — когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяются, когда энергосистеме необходимо очень быстро снизить нагрузку — ориентировочно в течение 3–15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги — от переноса работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей — могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам — запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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