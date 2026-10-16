В Украине снова будут отключать свет: какие графики будут действовать 17 октября

В субботу, 17 октября, в Украине вновь будут отключать свет с 06:00 до полуночи и применять графики ограничения мощности (круглосуточно). Причиной являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Будут применяться такие ограничения:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.

"Внимание! В связи с российскими обстрелами ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – призвали в "Укрэнерго".

Где узнать актуальный график отключения света

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября в некоторых регионах Украины были введены отключения электроэнергии. Впрочем, почасовые графики действовали не везде – в Киеве и частично в Киевской области из-за российской атаки вновь ввели аварийные (экстренные) отключения.

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Плановые ограничения при этом были введены в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях, а в Одесской области часть домов осталась без света из-за российского обстрела.

В Луцке также сложилась сложная ситуация с электроснабжением из-за массированной атаки РФ. Горожан призвали быть готовыми к тому, что света может не быть как минимум 24 часа. В Ривне после массированной атаки дронов также жаловались на отключения электроэнергии.

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