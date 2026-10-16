В Украине снова будут отключать свет: какие графики будут действовать 17 октября
В субботу, 17 октября, в Украине вновь будут отключать свет с 06:00 до полуночи и применять графики ограничения мощности (круглосуточно). Причиной являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Будут применяться такие ограничения:
• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.
"Внимание! В связи с российскими обстрелами ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – призвали в "Укрэнерго".
Где узнать актуальный график отключения света
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября в некоторых регионах Украины были введены отключения электроэнергии. Впрочем, почасовые графики действовали не везде – в Киеве и частично в Киевской области из-за российской атаки вновь ввели аварийные (экстренные) отключения.
Плановые ограничения при этом были введены в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях, а в Одесской области часть домов осталась без света из-за российского обстрела.
В Луцке также сложилась сложная ситуация с электроснабжением из-за массированной атаки РФ. Горожан призвали быть готовыми к тому, что света может не быть как минимум 24 часа. В Ривне после массированной атаки дронов также жаловались на отключения электроэнергии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!