В Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не было

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"...И я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале""...И я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале""Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видеоВ Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по УкраинеВ Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по УкраинеРоссийские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении: что известноРоссийские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении: что известно"Нужно мыслить критически": в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октября"Нужно мыслить критически": в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октябряРоссия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The GuardianРоссия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The GuardianИллюстрация — электроэнергия, ЛЭПДо 1 млрд грн в месяц: Бойко назвал темпы роста задолженности на балансирующем рынкеНе в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в БудапештНе в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в Будапешт"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

В Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не было

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
icon 3,3 т.
В Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не было
Гриценюк: уже налажено серийное производство турбореактивных двигателей для БПЛА. Источник: скриншоты, коллаж OBOZ.UA

В Украине уже шесть оборонных компаний серийно производят миниатюрные турбореактивные двигатели для дронов. Еще 11 стартапов занимаются соответствующими разработками и также потенциально могут в ближайшем будущем перейти к производству.

Об этом в интервью "Оборонке" рассказал руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк. По его словам, Brave1 начал финансировать это направление еще в 2025 году, а на налаживание производства ушло более полутора лет.

Критически важно для Украины

"Мы понимали, что Украине может понадобиться, может оказаться критически важным для страны наличие собственного производства небольших турбореактивных двигателей. Раньше их в Украине не было, ни одна частная компания их не производила. В 2025 году мы запустили программу, начали финансирование, выделили это в отдельный сегмент, начали работать с производителями", – отметил Гриценюк.

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 33,0 т.
В Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшая
icon 33,0 т.
В Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшая
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 18,8 т.
В Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты
icon 18,8 т.
В Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 11,6 т.
Цены на нефть продолжают стремительно расти: Трампу не помогло "дизельное соглашение" с Путиным
icon 11,6 т.
Цены на нефть продолжают стремительно расти: Трампу не помогло "дизельное соглашение" с Путиным

Он уточнил, что шесть компаний уже серийно производят такие двигатели, "продают их, и они уже применяются в наших украинских дронах".

Почему это важно

Поставки компактных турбореактивных двигателей являются одной из неотложных задач на пути к масштабированию производства новых дронов-перехватчиков. В Brave1 оптимистично оценивают перспективы их поставок.

"У нас есть 22 команды, 22 компании в Украине, работающие над созданием высокоскоростных дронов, способных догонять или иным образом поражать "Шахеды" или небольшие крылатые ракеты, такие как "Герань-5". И 12 из них получили от государства финансирование, средства, чтобы ускорить процесс разработки этих средств перехвата. То есть 22 – это общее количество только по скоростным дронам, так называемым перехватчикам", – отметил глава Brave1.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разработчики совершенствуют комплекс "Ай-Петри", чтобы с помощью искусственного интеллекта оперативнее выявлять воздушные угрозы и координировать работу средств противодействия.

При этом программная система уже работает в экспериментальном режиме в Киеве, Одессе и Запорожье, а сейчас ее внедряют в Днепре.

Похожие темы
ВооружениеУкраинаПроизводствооружиеБПЛАFPV-дрони
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться