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В Украине добывается больше газа, чем потребляет промышленность, и есть возможность для частичного экспорта, – Петренко

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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В Украине добывается больше газа, чем потребляет промышленность, и есть возможность для частичного экспорта, – Петренко
Контролируемый экспорт может дать газовикам деньги на восстановление. Источник: "Униан"

В коммерческом сегменте украинского газового рынка сложился профицит: из-за войны промышленность потребляет меньше ресурса, чем добывают компании. Это стало одним из ключевых аргументов в пользу частичного и контролируемого экспорта. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"То есть у нас сейчас сложилась ситуация, когда у нас есть профицит газа. Промышленность потребляет меньше газа, чем добывают частные добывающие компании, соответственно, частные добывающие компании в большинстве своем не имеют возможности продать весь газ, который они добывают", – пояснил он

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По словам Петренко, именно поэтому обсуждался не полный выход на внешний рынок, а ограниченный механизм с квотами.

"Поэтому велись определенные дискуссии о возможности открытия точечного, дозированного, квотированного, ограниченного экспорта – обсуждались разные цифры, но в основном около 15%", – отметил он

При этом государство должно сохранять возможность быстро вмешаться, если ситуация с газом изменится.

"Если открывать экспорт, то в условиях войны это должен быть, к большому сожалению, но такова реальность, зарегулированный механизм, который, с одной стороны, обеспечит его прозрачность и возможность использования, но с другой – обеспечит баланс интересов государства в случае возникновения каких-либо экстраординарных ситуаций, чтобы он, условно говоря, мог быть остановлен или заблокирован", – считает Петренко

Ранее в Ассоциации газодобывающих компаний Украины заявили, что решение укрепляет позиции нашего государства на европейском газовом рынке: при низких запасах в европейских хранилищах украинский ресурс может стать дополнительным фактором стабильности для ЕС.

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газЭкспортЕвропейский Союз (ЕС)экономикаУкраина
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