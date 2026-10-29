В Украине нет рыночных оснований для отмены нулевой квоты на экспорт лома, – Каленков

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундомЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундом"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорах"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорахБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из УкраиныБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из Украины: его компания массово выигрывает тендерыКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Украине нет рыночных оснований для отмены нулевой квоты на экспорт лома, – Каленков

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
595
В Украине нет рыночных оснований для отмены нулевой квоты на экспорт лома, – Каленков
В Украине введено временное ограничение экспорта лома. Источник: metallurgprom.org

В Украине сейчас нет экономических оснований для отмены нулевой квоты на экспорт стального лома или разрешения на его беспошлинный вывоз.

Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, комментируя ситуацию на рынке.

По его словам, решения об экспорте нужно принимать только после анализа фактической ситуации на рынке за осенние месяцы – сентябрь, октябрь и ноябрь. "Только на основе этих цифр в декабре можно провести совместное совещание в профильном министерстве, чтобы выяснить, наблюдается ли такая проблема и есть ли вообще профицит лома", – говорит Каленков.

Он считает преждевременными призывы части заготовителей лома открыть экспорт сразу после российских ударов по украинским металлургическим предприятиям. Ведь на момент появления таких предложений даже не было понятно, как будет развиваться ситуация с загрузкой заводов и потребностью металлургов в сырье.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
8,9 т.
Украинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жилье
8,9 т.
Украинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жилье
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
8,3 т.
Без света до 7,5 часа подряд: какие графики отключений действуют в Киеве и областях 29 октября
8,3 т.
Без света до 7,5 часа подряд: какие графики отключений действуют в Киеве и областях 29 октября
Дарина ГерцеваДарина Герцева
7,3 т.
Долги за коммуналку могут стоить квартиры: с какой суммы в Украине разрешают забирать единственное жилье
7,3 т.
Долги за коммуналку могут стоить квартиры: с какой суммы в Украине разрешают забирать единственное жилье

"Еще не разобравшись в ситуации, не понимая дальнейшего развития событий, они фактически сразу "похоронили" украинскую металлургию", – говорит президент Укрметаллургпрома.

Он также подчеркнул, что лом является стратегическим сырьем для украинской металлургии, поэтому его беспошлинный экспорт, по его мнению, не отвечает интересам государства в условиях войны и необходимости сохранять внутреннее производство.

Он также отметил, что внутренняя переработка лома приносит бюджету до 13–15 тыс. грн налогов с каждой тонны выплавленной продукции, тогда как при экспорте сырья бюджетные поступления составляют лишь 50–100 грн с тонны. Поэтому вопрос о возможном открытии экспорта можно обсуждать только после подтверждения реального профицита лома на внутреннем рынке.

Ранее в GMK Center заявили, что отмена нулевой квоты может вернуть старые "серые" схемы, когда украинский лом вывозили в ЕС без пошлины, переоформляли и затем отправляли в Турцию. Фактически это позволяло обходить экспортную пошлину €180 за тонну. В результате трейдеры зарабатывали на вывозе сырья, а бюджет терял десятки миллионов евро. Разница для государства огромна, ведь экспорт одной тонны лома приносит бюджету лишь 50–100 грн.

Похожие темы
металлоломЭкспортУкраинаэкономика
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!