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В Украине нет избытка лома, а открытый экспорт угрожает восстановлению экономики – медиа

Мария ШевчукМария Шевчук
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В Украине нет избытка лома, а открытый экспорт угрожает восстановлению экономики – медиа
Если снимут квоты и вывезут сырье, восстановление сталелитейной отрасли станет невозможным. Источник: shutterstock.com

Открывать свободный экспорт металлолома из Украины сейчас нельзя, поскольку избытка сырья на внутреннем рынке нет, а разговоры о "затоваренных складах" не соответствуют реальной ситуации. Об этом пишет "Економічна правда".

В комментарии изданию директор GMK Center Станислав Зинченко подчеркнул, что остановка металлургических заводов после российских ударов носит временный характер и не означает, что стране больше не нужен лом. "Никаких гор лома, о которых говорят экспортеры, не существует. А имеющиеся остатки исчерпаются мгновенно", – отметил он.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что в Украине сокращается сама заготовка лома. До 80% этого ресурса исторически формировалось в промышленных регионах юго-востока, которые сейчас подвергаются обстрелам или частично оккупированы. При этом за семь месяцев 2026 года металлургические комбинаты закупили около 900 тыс. тонн лома – почти столько же, сколько и в прошлом году. В то же время заготовка сократилась примерно на 25%.

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Поэтому 60 тыс. тонн, о которых заготовители заявляют как о "законсервированных запасах", в масштабах отрасли представляют собой незначительный объем. До войны Украина собирала около 4 млн тонн лома в год, а один только "Интерпайп" в обычном режиме потребляет 1–1,5 млн тонн. "Если мы снимем квоты и вывезем сырье, восстановление сталелитейной отрасли станет невозможным", – говорит Зинченко.

Категорически против свободного экспорта выступают также в литейной и металлургической отраслях: там называют металлолом стратегическим и исчерпаемым сырьем, которое будет критически необходимо для развития электрометаллургии и производства стали с меньшими выбросами.

"Нулевая квота на экспорт была введена после резкого роста вывоза лома в 2025 году – на 53%, почти до 500 тыс. тонн. Значительная часть поставок шла через Польшу в третьи страны без уплаты украинской экспортной пошлины. Только в прошлом году бюджет из-за такой схемы недополучил более 2 млрд грн", – указывает издание.

В то же время в отрасли признают, что полный запрет не обязательно должен быть постоянным. Компромиссом может стать разрешение на экспорт только подтвержденного излишка сырья при условии, что государство будет получать от этого доходы. Среди возможных механизмов также – прозрачные квоты или экспортные лицензии через аукционы Prozorro, а также пошлина, которая будет взиматься независимо от страны назначения.

В литейной отрасли также поддерживают подход, при котором сначала нужно четко определить баланс: сколько образуется лома, сколько нужно металлургам и литейщикам и какой объем должен оставаться стратегическим резервом. Только после этого, подчеркивают участники рынка, можно говорить об экспорте реального излишка.

Как известно, представители отрасли заготовки лома недавно призвали открыть экспорт лома, но только в страны ЕС. При этом до введения запрета на экспорт большая часть нашего лома отправлялась в Польшу, а уже оттуда – в Турцию, без уплаты пошлины. В Украину при этом возвращались лишь 104 гривны налогов с тонны экспортированного сырья.

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