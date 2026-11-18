Политический эксперт Михайло Шнайдер раскритиковал украинских антикоррупционных активистов за избирательную реакцию на резонансные дела. Он обратил внимание на опубликованные бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко записи разговоров, в которых фигурируют жена руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко и руководительница адвокатского бюро Наталия Редич.

Видео дня

Шнайдер считает, что на время расследования Клименко должен оставить должность. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

"Когда изучаешь образ жизни нашей так называемой антикоррупционной тусовки, на ум приходит известная, почти культовая цитата из сатирической повести Джорджа Орвелла "Скотный двор". Ведь у наших правдорубов-расследователей уже давно и прочно действует правило – "все животные равны, но некоторые равнее". Поэтому отдельные эпизоды злоупотребления властью и откровенной коррупции этих "самых равных" они просто обходят стороной", – заявил Шнайдер.

Он также спросил, почему известные антикоррупционные активисты Виталий Шабунин, Олег Николов и Михаил Ткач, по его мнению, не уделили этой истории должного внимания.

О каком деле идет речь

17 ноября бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал видео с записями разговоров. По его версии, они касаются возможного подкупа судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и попыток договориться с прокурорами САП в интересах городского головы одного из городов Львовской области.

В записях фигурируют руководительница адвокатского бюро "Редич и партнеры" Наталия Редич, жена главы САП Александра Клименко, которая работает в этом бюро, адвокат Анна Козачина и представители городского головы.

Как говорится в видео, участники разговоров обсуждали $10 тыс. за возможность продвижения дела, а также контакты с судьями и прокурорами. Из записей, однако, не понятно, какую именно роль в этой истории играла жена Клименко и шла ли речь об оплате адвокатских услуг или неправомерном вознаграждении. Нет и подтвержденных данных, что деньги получили судьи или прокуроры.

Это дело касается конфискации автомобиля Audi Q7 2023 года выпуска, которым пользовался городской голова одного из городов Львовской области. Высший антикоррупционный суд признал актив необоснованным, а Апелляционная палата оставила это решение без изменений. Автомобиль стоимостью 4,2 млн грн взыскали в доход государства.

Главные истории дня

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что уголовное производство расследуют с сентября 2025 года. Дело продолжают расследовать следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством ОГП. Запись о сообщении Наталье Редич о подозрении внесли в реестр 13 сентября 2026 года, но уже на следующий день отменили как ошибочную из-за нарушения процедуры вручения.

В САП опровергли обвинения в незаконном влиянии на рассмотрение дела. Там заявили, что позицию прокуратуры в суде представлял другой прокурор, а информация о незаконном вмешательстве САП в процесс не соответствует действительности. В прокуратуре публикацию видео Кравченко назвали попыткой помешать расследованию в рамках операции "Карфаген-2".

Шнайдер требует отставки Клименко

По мнению эксперта, общество должно получить полную информацию об обстоятельствах дела. Антикоррупционные активисты, считает он, должны одинаково внимательно относиться ко всем фигурантам резонансных историй.

"Не думаю, что кто-то из украинцев снова хочет жить в "колхозе", которым будут заправлять "очень равные" активисты, политики и прокуроры. Поэтому хотя бы одно дело в отношении этих неприкасаемых нужно довести до конца. А для начала, пока будет длиться следствие, как минимум, главе САП Клименко стоило бы уйти в отставку", – написал Шнайдер.

Он также призвал известных общественных активистов самостоятельно изучить опубликованные материалы и публично объяснить свою позицию.

Роль жены главы САП в этой истории и обстоятельства возможных договоренностей должны установить правоохранители. Опубликованные записи и заявления участников конфликта сами по себе не доказывают вины кого-либо из фигурантов.