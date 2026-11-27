Кабинет министров одобрил доработанный ко второму чтению проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. На безопасность и оборону предусмотрели почти 5 трлн грн – это 43% валового внутреннего продукта и самая большая сумма за все время полномасштабной войны. Также правительство увеличило финансирование денежного обеспечения военных, поддержки ветеранов, местных бюджетов и инвестиций в развитие страны.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, при доработке документа учли выводы Верховной Рады и рекомендации Международного валютного фонда, а дополнительно на денежное обеспечение военнослужащих предусмотрели 20,4 млрд грн.

Почти 5 трлн грн на безопасность и оборону

По словам главы правительства, в бюджете на 2027 год на нужды безопасности и обороны заложили почти 5 трлн грн. Это составляет 43% ВВП Украины и является рекордным показателем за весь период полномасштабной войны.

В то же время Корецкий отметил, что полная ожидаемая стоимость войны существенно превышает объем расходов, предусмотренных в государственном бюджете. Поэтому Украина продолжает работать с международными партнерами, рассчитывая на прямую внебюджетную техническую и военную помощь.

Часть оборонных расходов планируют покрывать за счет программы Ukraine Support Loan от Европейского Союза.

Страхование бизнеса от военных рисков

Отдельным направлением финансирования станет создание фонда страхования бизнеса от военных рисков.

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Украина предусмотрела для него 31 млрд грн – около 600 млн евро. Правительство рассчитывает, что международные партнеры присоединятся к формированию фонда и сделают дополнительные взносы. Общая цель – привлечь 3 млрд евро.

По словам Корецкого, такие договоренности должны помочь обеспечить страхование предприятий от рисков, связанных с войной, и поддержать экономическую активность.

Больше средств на образование, науку и поддержку ветеранов

В доработанном проекте бюджета почти на 7 млрд грн увеличили государственные инвестиции. Дополнительный ресурс, в частности, направят на образование, науку, культуру и спорт.

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Также правительство предусмотрело больше средств на поддержку ветеранов, обустройство укрытий, научные и медицинские проекты.

Вырастет и финансовый ресурс местных бюджетов. По сравнению с показателями первого чтения его увеличили на 18,5 млрд грн – в общей сложности он превысит 1 трлн грн.

Украине нужно еще 70 млрд евро

Несмотря на предусмотренное финансирование и ожидаемую помощь партнеров, у Украины остается значительный объем непокрытых финансовых потребностей.

Корецкий пояснил, что даже при поступлении средств по всем уже подтвержденным финансовым программам, в частности Ukraine Support Loan, Ukraine Facility, прямой помощи МВФ и других партнеров, а также предварительно подтвержденной военной помощи, о которой договорились на саммите НАТО в Анкаре, непокрытыми остаются 70 млрд евро.

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Из этой суммы:

30 млрд евро необходимы для покрытия прямого бюджетного дефицита;

40 млрд евро – для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

По словам премьер-министра, эти потребности одинаково понимают все международные партнеры Украины.

Он также сообщил, что президент Украины достиг предварительных договоренностей о финансировании львиной доли этих непокрытых расходов. Теперь органы государственной власти должны работать над тем, чтобы реализовать эти договоренности в полном объеме.

Корецкий подчеркнул, что впереди еще совместная работа с народными депутатами и международными партнерами, чтобы обеспечить полное финансирование бюджета и получить необходимую прямую материальную и военную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября депутаты Верховной Рады Украины утвердили в первом чтении проект госбюджета на 2027 год. При доработке проекта к первому чтению народные депутаты занимались рассмотрением поправок в сессионном зале до 04:30 утра.