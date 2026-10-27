"Укрзалізниця заходит в мертвую тарифную спираль": в ФМУ призвали остановить новое повышение тарифов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробности"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробностиОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаИллюстрация — Петер Мадяр и Роберт ФицоНовый кредит Украине расколол ЕС: какие страны отказались давать деньги и чем это грозитЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детейУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеКремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробностиКремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробности

"Укрзалізниця заходит в мертвую тарифную спираль": в ФМУ призвали остановить новое повышение тарифов

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
59
"Укрзалізниця заходит в мертвую тарифную спираль": в ФМУ призвали остановить новое повышение тарифов
В 2027 году грузовые тарифы планируют повысить еще на 15%. Источник: "Укрзалізниця"

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" может ускорить падение перевозок, остановку промышленных предприятий и ухудшить финансовое состояние самой компании. Об этом заявили в Федерации металлургов, призвав отказаться от нового повышения тарифов и вернуть их к уровню начала 2026 года.

В Федерации описывают нынешнюю модель как "мертвую спираль": большинство расходов УЗ остаются фиксированными, а когда грузов становится меньше из-за войны, блокады портов и сокращения производства, эти расходы перекладывают на тех клиентов, которые еще продолжают перевозить продукцию.

В результате тариф растет, предприятия сокращают отгрузки, грузовая база УЗ падает еще больше и возникает необходимость в новом повышении.

С 1 августа 2026 года грузовые тарифы уже выросли на 30%. С января 2027 года планируется повышение еще на 15%. В Федерации подчеркивают, что в совокупности это означает почти 50% роста за пять месяцев для предприятий, которые одновременно потеряли нормальную морскую логистику и работают под обстрелами.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
11,8 т.
За украинские 5 копеек заплатят 15 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
11,8 т.
За украинские 5 копеек заплатят 15 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
10,0 т.
Страна ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работают
10,0 т.
Страна ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работают
Роман КостюченкоРоман Костюченко
4,4 т.
Обменники "отказались" от старого курса: как переписали стоимость доллара 27 октября
4,4 т.
Обменники "отказались" от старого курса: как переписали стоимость доллара 27 октября

"Мы не против "Укрзалізниці". Мы за то, чтобы она выстояла, не уничтожив своих клиентов", – подчеркивают в Федерации.

По их оценкам, для безубыточной работы УЗ необходимо перевозить около 200 млн тонн грузов в год. В то же время прогноз на 2026 год уже сократился примерно со 160 млн до 130 млн тонн. Для сравнения, в 2021 году железная дорога перевезла 314 млн тонн.

В Федерации ссылаются также на расчеты ГП "Укрпромвнешэкспертиза", согласно которым повышение тарифов на 37% может сократить грузовую базу УЗ на 27 млн тонн в год. Потенциальные потери для экономики оцениваются в 96 млрд грн ВВП, $2,4 млрд валютной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений ежегодно.

Для металлургии последствия уже стали ощутимыми. Из-за блокады портов и августовского повышения тарифов стоимость железнодорожной перевозки чугуна и сырья для его производства выросла с $30 до $68 за тонну готовой продукции. Альтернативная логистика через порты соседних стран добавляет еще около $46 за тонну чугуна. В Федерации предупреждают: если ситуация не изменится, в 2027 году грузовая база УЗ может сократиться примерно до 120 млн тонн.

Отдельной системной проблемой металлурги называют перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузового сегмента. По их данным, убытки от пассажирских перевозок составляли около 20 млрд грн в 2025 году и могут превысить 25 млрд грн в 2026-м.

В Федерации считают, что эти расходы должны финансироваться из госбюджета по европейской модели PSO, а не перекладываться на грузоотправителей. "Государство должно осознать, что повышение тарифов обходится бюджету дороже, чем прямая поддержка УЗ", – отмечают в Федерации.

Среди предложенных решений – возвращение тарифов к уровню 1 января 2026 года, полное бюджетное финансирование пассажирских перевозок, а также привлечение средств ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка и других партнеров на восстановление инфраструктуры, локомотивов и вагонов.

Отдельно Федерация предлагает ввести льготные тарифы для предприятий в зоне 150–200 км от фронта и приоритетный пропуск критически важного металлургического экспорта через западную границу. "Мы сами добиваем собственных экспортеров вместо того, чтобы их спасать", – резюмировали в Федерации металлургов.

Похожие темы
Укрзалізницятарифыгрузовые перевозки
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!