"Укрзалізниця заходит в мертвую тарифную спираль": в ФМУ призвали остановить новое повышение тарифов

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" может ускорить падение перевозок, остановку промышленных предприятий и ухудшить финансовое состояние самой компании. Об этом заявили в Федерации металлургов, призвав отказаться от нового повышения тарифов и вернуть их к уровню начала 2026 года.

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В Федерации описывают нынешнюю модель как "мертвую спираль": большинство расходов УЗ остаются фиксированными, а когда грузов становится меньше из-за войны, блокады портов и сокращения производства, эти расходы перекладывают на тех клиентов, которые еще продолжают перевозить продукцию.

В результате тариф растет, предприятия сокращают отгрузки, грузовая база УЗ падает еще больше и возникает необходимость в новом повышении.

С 1 августа 2026 года грузовые тарифы уже выросли на 30%. С января 2027 года планируется повышение еще на 15%. В Федерации подчеркивают, что в совокупности это означает почти 50% роста за пять месяцев для предприятий, которые одновременно потеряли нормальную морскую логистику и работают под обстрелами.

"Мы не против "Укрзалізниці". Мы за то, чтобы она выстояла, не уничтожив своих клиентов", – подчеркивают в Федерации.

По их оценкам, для безубыточной работы УЗ необходимо перевозить около 200 млн тонн грузов в год. В то же время прогноз на 2026 год уже сократился примерно со 160 млн до 130 млн тонн. Для сравнения, в 2021 году железная дорога перевезла 314 млн тонн.

В Федерации ссылаются также на расчеты ГП "Укрпромвнешэкспертиза", согласно которым повышение тарифов на 37% может сократить грузовую базу УЗ на 27 млн тонн в год. Потенциальные потери для экономики оцениваются в 96 млрд грн ВВП, $2,4 млрд валютной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений ежегодно.

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Для металлургии последствия уже стали ощутимыми. Из-за блокады портов и августовского повышения тарифов стоимость железнодорожной перевозки чугуна и сырья для его производства выросла с $30 до $68 за тонну готовой продукции. Альтернативная логистика через порты соседних стран добавляет еще около $46 за тонну чугуна. В Федерации предупреждают: если ситуация не изменится, в 2027 году грузовая база УЗ может сократиться примерно до 120 млн тонн.

Отдельной системной проблемой металлурги называют перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузового сегмента. По их данным, убытки от пассажирских перевозок составляли около 20 млрд грн в 2025 году и могут превысить 25 млрд грн в 2026-м.

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В Федерации считают, что эти расходы должны финансироваться из госбюджета по европейской модели PSO, а не перекладываться на грузоотправителей. "Государство должно осознать, что повышение тарифов обходится бюджету дороже, чем прямая поддержка УЗ", – отмечают в Федерации.

Среди предложенных решений – возвращение тарифов к уровню 1 января 2026 года, полное бюджетное финансирование пассажирских перевозок, а также привлечение средств ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка и других партнеров на восстановление инфраструктуры, локомотивов и вагонов.

Отдельно Федерация предлагает ввести льготные тарифы для предприятий в зоне 150–200 км от фронта и приоритетный пропуск критически важного металлургического экспорта через западную границу. "Мы сами добиваем собственных экспортеров вместо того, чтобы их спасать", – резюмировали в Федерации металлургов.