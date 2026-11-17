Государственные монополии "Укрзалізницю" и "Укренерго" нужно рассматривать не как обычные хозяйственные предприятия, а как основу жизнеобеспечения страны, которая должна получать отдельную государственную и международную поддержку.

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Об этом заявил глава подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Муса Магомедов.

По его словам, обе компании играют ключевую роль в поддержании устойчивости Украины во время войны, поэтому Россия целенаправленно тратит значительные ресурсы на удары по их инфраструктуре. "Укрзалізниця" и "Укренерго" – это основа жизнеобеспечения Украины. Именно поэтому враг тратит миллиарды на ракеты и дроны для ударов по этим предприятиям", – подчеркнул он.

По его мнению, государство должно изменить подход к финансированию таких предприятий и включить их в защищенные статьи бюджета. Отдельно он призвал привлекать международных партнеров к покрытию операционных расходов, возникающих в результате российских ударов.

"Что реально может сделать государство в этой ситуации – это перестать рассматривать эти предприятия как хозяйствующие субъекты, а включить их в финансирование по защищенным статьям бюджета. А также начать привлекать финансирование международных партнеров для покрытия операционных расходов, которые они несут из-за ударов врага", – отметил депутат.

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Магомедов также подчеркнул, что "Укрзалізниця", помимо коммерческой деятельности, выполняет значительный объем социальных функций. Поэтому для их сохранения предприятию необходим дополнительный финансовый рычаг со стороны государства. Такая модель позволит поддерживать работу критической инфраструктуры во время войны без постоянного перекладывания военных расходов на бизнес и потребителей.

Как известно, "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% и планирует повысить их еще на 15% – несмотря на то, что ГП "Укрпромзовнішекспертиза" предупреждала, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзалізниці" минимум на 27 млн тонн. Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, повлечет потерю $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

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