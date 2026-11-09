"Укрнафта" в 2026 году уплатила 38,5 млрд грн налогов в госбюджет

За девять месяцев 2026 года "Укрнафта" уплатила в государственный бюджет 38,5 млрд грн налогов, сборов, рентных и таможенных платежей.

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"Это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составляла 22,7 млрд грн. Более того, за девять месяцев этого года компания уже уплатила примерно на 30% больше, чем за весь 2025 год, – подчеркнул председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – За этими цифрами – ежедневная работа почти 20-тысячного коллектива "Укрнафты": добыча нефти и газа, работа крупнейшей в Украине сети АЗК, импорт и поставки топлива. Благодарю весь коллектив "Укрнафты" за этот результат".

Даже в условиях постоянных российских атак компания в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства перед государством и сохраняет достаточный уровень ликвидности. Параллельно "Укрнафта" финансирует производственные программы, защиту и восстановление инфраструктуры и формирует необходимый запас топлива накануне зимнего периода.

Для "Укрнафты" финансовая устойчивость – это возможность выполнять обязательства перед государством и одновременно иметь ресурсы для стабильной работы и развития компании.

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Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей национальной монобрендовой сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

Главные истории дня

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.