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Ukrnafta стала крупнейшим импортером дизельного топлива в сентябре

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Ukrnafta стала крупнейшим импортером дизельного топлива в сентябре
Это самый высокий месячный показатель Ukrnafta с начала года. Источник: UKRNAFTA

В сентябре 2026 года UKRNAFTA стала крупнейшим импортером дизельного топлива в Украину. По данным аналитического издания "НафтоРынок Daily Fuels&LPG", на долю компании пришлось 19,5% всего импорта за месяц – фактически каждая пятая тонна.

По сравнению с августом объемы закупок выросли на 37%. Это самый высокий месячный показатель UKRNAFTA с начала года.

"Готовимся к зимнему сезону и наращиваем импорт дизельного топлива. Для нас важно заранее формировать необходимый ресурс к периодам сезонного роста спроса. Поэтому с начала осени увеличиваем поставки из Польши и Румынии, диверсифицируем каналы импорта и готовим сеть к работе в зимних условиях", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

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Отдельное направление – арктическое дизельное топливо. Его поставки уже начались, чтобы с наступлением низких температур в сети был ресурс с соответствующими эксплуатационными характеристиками.

Важно обеспечить стабильное наличие качественного топлива для клиентов UKRNAFTA, бизнеса и критически важных служб на протяжении всего зимнего сезона.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.

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