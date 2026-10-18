"Укрэнерго" за девять месяцев увеличило задолженность перед участниками балансирующего рынка на 13,8 млрд грн

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка за девять месяцев 2026 года выросла на 60%, или на 13,76 млрд грн, и достигла 36,69 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ExPro Electricity Daily.

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Наибольшую часть долга – 32,02 млрд грн – составляют средства, которые "Укрэнерго" должно выплатить поставщикам услуг по балансировке. Еще 4,67 млрд грн компания задолжала сторонам, ответственным за баланс. Фактически речь идет о миллиардах гривен, которые участники рынка уже заработали, но до сих пор не получили.

Ранее член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснял, что долговая проблема напрямую влияет на производителей электроэнергии, которые несут расходы на генерацию, но не получают полной оплаты.