Украинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиарды

Рынок подержанных автомобилей в Украине почти полностью находится в тени – 92 % сделок заключаются с минимальной уплатой налогов. Учитывая, что объемы "серого" рынка оцениваются в 20 млрд грн, госбюджет страны ежегодно недополучает из-за этого миллиарды.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на авторынке практически не меняется.

Какие автосхемы процветают в Украине

По словам Гетманцева, ключевым инструментом уклонения от уплаты налогов остается практика заключения сделок по искусственно заниженной стоимости грузового и легкового транспорта. А по данным МВД, только за 8 месяцев 2026 года в Украине:

2026 автомобилей было продано по цене 1 гривна

более 84 тысяч машин – дешевле, чем за 50 тысяч гривен.

В то же время, по данным профильных маркетплейсов, среди 950 продавцов с признаками теневой деятельности львиную долю объявлений занимают крупные игроки. Всего 16 автосетей контролируют 35% всех предложений в этом сегменте.

На этом фоне Даниил Гетманцев высказал публичные претензии к Государственной налоговой службе (ГНС) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) из-за недостаточного контроля за реальными ценами в договорах купли-продажи.

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"Выявить схему – не значит ликвидировать ее. Прошел год, а теневой авторынок как работал, так и продолжает работать. Нам нужны не отчеты, а конкретный результат – детинизация рынка и реальные поступления в бюджет", – подчеркнул председатель профильного комитета.

Положительными сдвигами на авторынке Гетманцев назвал лишь ликвидацию схемы ввоза автомобилей по стандарту "Евро-1" и прекращение использования ФЛП на едином налоге для перепродажи машин. Однако политик подчеркнул, что это остается "каплей в море" на фоне общих масштабов потерь бюджета.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предлагает штрафовать за чрезмерно громкий выхлоп на 17 тыс. грн во время военного положения, а за повторное нарушение – на 34 тыс. грн с возможным лишением прав. В то же время законопроект еще не принят, его планируют доработать и вынести на голосование в парламенте, поэтому пока водителей по новым штрафам не наказывают.