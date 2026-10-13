Украинский бизнес более активно готовится к энергетическим вызовам, – Коваленко

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украина рискует лишиться разведданных и оружия из США: насколько это катастрофично? Мельник поделился оценкамиУкраина рискует лишиться разведданных и оружия из США: насколько это катастрофично? Мельник поделился оценкамиДонецк сегодня"В домах разруха, а дикие звери уже обживают "столицу": оккупанты приготовили ряд "сюрпризов" для подконтрольной им части Донбасса"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – Politico"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – PoliticoСамые добрые люди по знаку зодиака, которые всегда придут на помощьСамые добрые люди по знаку зодиака, которые всегда придут на помощьРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояИллюстрация - отключение света в УкраинеРоссия изменила тактику ударов по энергетике: какие регионы Украины могут остаться без света"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. ФотоКличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". ФотоКличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото

Украинский бизнес более активно готовится к энергетическим вызовам, – Коваленко

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
icon 281
Украинский бизнес более активно готовится к энергетическим вызовам, – Коваленко
D.Solutions может подключать объект к рынку через свою агрегирующую группу. Источник: depositphotos

Украинский бизнес уделяет все больше внимания подготовке к энергетическим вызовам. В настоящее время около трети компаний уже системно занимаются вопросами энергообеспечения, еще треть находится в поиске необходимых решений.

Об этом заявил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

"Доля бизнеса, который готовится и уже подготовился, очень сильно растет. Я думаю, что энергетика представляет наибольшую сложность именно для малого бизнеса. Условно говоря, у тебя иногда нет других вариантов, кроме генератора. И очень крупным компаниям тоже, потому что что бы ты ни делал, ты не можешь покрыть свое потребление. У среднего бизнеса больше возможностей для маневра, и они этим пользуются", – рассказал он.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 39,1 т.
Беженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствия
icon 39,1 т.
Беженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствия
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
icon 8,4 т.
Отключения света ужесточили: какие графики действуют в Киеве и по областям 13 октября
icon 8,4 т.
Отключения света ужесточили: какие графики действуют в Киеве и по областям 13 октября
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 4,5 т.
Украинцы могут заказывать генераторы из-за рубежа без уплаты налогов: как воспользоваться льготой
icon 4,5 т.
Украинцы могут заказывать генераторы из-за рубежа без уплаты налогов: как воспользоваться льготой

Коваленко рассказал, что на данный момент треть предприятий уже разбирается в энергетике, сделала это одним из своих основных направлений и максимально подготовилась.

Он добавил, что треть предприятий сейчас находится в поиске, а еще треть постепенно занимается обеспечением своей энергонезависимости.

Ранее D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает сокращать расходы на электроэнергию и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

Похожие темы
энергетическая независимостьэлектроэнергиябизнесгенераторбатареяУкраина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться