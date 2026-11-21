Некоторым украинцам в Польше отказывают в оформлении PESEL со статусом UKR из-за того, что их въезд на границе зарегистрировали как туристический. Исправление данных может занять несколько недель, тогда как на подачу заявления закон отводит 30 дней с момента въезда.

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Об этом говорится в обращении польского омбудсмена Сильвии Гжегожик-Абрам к министру внутренних дел Марцину Кервинскому. Письмо датировано 10 ноября, а бюро омбудсмена обнародовало его 17 ноября. Омбудсмен просит МВД объяснить, как пограничники фиксируют цель въезда и как человек может проверить и исправить эту запись.

Об ошибке узнавали уже в гмине

По словам заявителей, при пересечении границы они сообщали, что хотят воспользоваться временной защитой в Польше. Подтверждения того, как пограничники записали цель въезда, люди не получали. Когда они приходили подавать заявление в администрацию гмины, выяснялось, что в системе их въезд отметили как туристический или внесли в другую категорию, которая на практике блокировала оформление UKR.

В бюро омбудсменки также поступили жалобы от украинцев, которым после 11 августа аннулировали уже предоставленную защиту задним числом. По их словам, они не получили ни уведомления, ни объяснения правового основания. В письме омбудсменка подчеркнула, что польские законы прямо не ставят оформление PESEL со статусом UKR в зависимость от того, отметил ли пограничник въезд как "эвакуацию".

Что говорит польское МВД

В предыдущем ответе омбудсманке заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик объяснил, что гмина не может самостоятельно изменить цель въезда в реестре пограничной службы. Если человек заявил на границе, что приехал за защитой, но это не зафиксировали, ему следует подать заявление об исправлении записи в подразделение пограничной службы, ответственное за место пересечения границы.

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Заявление об исправлении записи не приостанавливает 30-дневный срок. Вместе с тем, согласно разъяснению МВД, после исправления данных гмина обычно должна оформить PESEL со статусом UKR, даже если повторный визит состоялся позже. МВД указывает, что задержка должна быть связана именно с ожиданием решения пограничников. Имеет значение и то, пытался ли человек подать заявление вовремя и как быстро вернулся в гмину после исправления записи.

Что делать, если отказали в статусе UKR

Если причина отказа – запись о цели въезда, стоит как можно скорее обратиться в соответствующее подразделение польской пограничной службы. Сохраните подтверждение первого обращения в гмину и подачи заявления на исправление. Эти документы помогут показать, когда вы начали оформление и сколько времени ждали изменения записи. Если проблему не удалось решить, к польскому омбудсмену можно бесплатно обратиться на украинском языке. Номер горячей линии в Польше – 800 676 676.

Главные истории дня

По данным Евростата, на конец сентября в Польше было 858 545 человек, выехавших из Украины и получивших временную защиту, – на 80 850 меньше, чем в конце августа. По этим данным невозможно установить, сколько людей столкнулись именно с проблемой записи на границе. В ноябрьском обращении омбудсмена количество таких случаев не указано.

По состоянию на октябрь 2026 года механизм временной защиты в ЕС должен был действовать до 4 марта 2028 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, проблема с оформлением PESEL со статусом UKR в Польше связана с доступом к временной защите – механизму, который, по материалу о планах ЕС, будет действовать до 4 марта 2028 года. На 31 августа 2026 года им пользовались около 4,43 млн человек в ЕС, в том числе в Польше, поэтому ошибки при регистрации могут осложнить доступ к важному правовому статусу.