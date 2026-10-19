Украинской металлургии нужен морской коридор, доступ в ЕС и фонд восстановления – DW

Украинская металлургия переживает самый глубокий кризис за время полномасштабной войны. После серии российских ударов в августе–сентябре остановились ключевые металлургические предприятия, а производство стали в сентябре сократилось почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 131 тыс. тонн. По оценке Dragon Capital, остановка производства стали и сокращение добычи руды могут обойтись экономике примерно в 1,5% ВВП. Для восстановления отрасли необходима государственная поддержка и возобновление работы портов, пишет DW.

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В конце сентября выплавка стали фактически полностью остановилась. До полномасштабного вторжения Украина производила 21,4 млн тонн стали в год. Одной из главных причин кризиса стали прямые удары по предприятиям. По данным "Метинвеста", по "Запорожстали" было выпущено 17 баллистических ракет, погибли восемь работников. "АрселорМиттал Кривой Рог" после четырех ударов за пять недель решил законсервировать производство до окончания войны. Также остановились "Каметсталь" и предприятие "Интерпайп" в Днепре.

Впрочем, проблема не только в обстрелах: как отметила в комментарии изданию старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко, отрасль оказалась в условиях "идеального шторма": к российским атакам добавились перебои с электроэнергией, блокада одесских портов, сокращение квот ЕС на украинскую металлопродукцию и механизм экопошлины CBAM.

Последствия уже выходят далеко за пределы самих заводов. По оценке директора GMK Center Станислава Зинченко, на металлургических предприятиях непосредственно работали около 80 тыс. человек, еще около 250 тыс. зависели от отрасли из-за смежных производств и заказов. "Если учесть семьи, то это миллион человек, которые зависели от работы сталелитейной промышленности", – говорит он.

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Наибольший риск – для промышленных городов, бюджеты которых в значительной степени зависят от крупных предприятий. Речь идет, в частности, о Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Днепре, Никополе и Горишних Плавнях. "Эти города просто умрут. Люди будут уезжать из них. Это станет социальной и гуманитарной катастрофой", – предупредил Зинченко.

Проблемы уже ощущает Кривой Рог, где после остановки крупных предприятий городские власти перешли к секвестру бюджета. Налоги промышленных компаний использовались, в частности, на зарплаты бюджетникам, коммунальную инфраструктуру, детские сады и социальные службы. Дополнительный удар получат железная дорога, порты, машиностроение и энергетика, для которых металлургия была одним из крупнейших клиентов.

Главные истории дня

Критической проблемой остается морская логистика: без морского коридора Украина фактически не может экспортировать на мировой рынок ни железную руду, ни сталь. Железнодорожные маршруты через западную границу не способны компенсировать потерю портов. Именно возобновление морского экспорта опрошенные эксперты называют одним из главных шагов для спасения отрасли. Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков считает, что открытие морских путей позволило бы хотя бы возобновить экспорт железорудного сырья и поддержать часть производства.

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Второе направление – поддержка простаивающих предприятий. Каленков называет важными сохранение трудовых коллективов, сохранение рабочих мест и налоговые льготы. Также необходимо создать специальный фонд помощи металлургии, аналогичный механизмам поддержки энергетики, и привлечь международных партнеров к финансированию восстановления поврежденных предприятий, отмечает издание.

Еще одно условие – облегчение доступа украинской стали на рынок ЕС: эксперты призывают отложить или смягчить квоты и CBAM для Украины на период войны. Важен и запуск эффективного механизма страхования военных рисков. Это могло бы дать компаниям возможность вкладывать средства в ремонт предприятий даже при высокой угрозе повторных атак.

Несмотря на кризис, в GMK Center считают, что отрасль еще можно сохранить. Для этого необходимы одновременно гарантии безопасности, восстановление морской логистики, доступ к европейскому рынку и финансовая поддержка со стороны государства и партнеров.