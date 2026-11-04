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Украинские производители труб больше года ждут защиты от демпингового импорта из Турции

Мария ШевчукМария Шевчук
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Украинские производители труб больше года ждут защиты от демпингового импорта из Турции
Импорт стальных сварных труб из Турции

Рассмотрение окончательных антидемпинговых мер в отношении импорта стальных сварных труб из Турции снова перенесли, на этот раз еще на две недели.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, с момента подачи заявления украинскими производителями труб прошло уже более года. При этом предварительные антидемпинговые меры также не были применены, несмотря на соответствующий запрос бизнеса.

"Откровенно говоря, трудно понять такую задержку", – отметил Каленков.

Он подчеркнул, что за это время около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки, тогда как импорт из Турции, по его данным, вырос втрое по сравнению с 2021 годом.

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По словам Каленкова, турецкая продукция вытесняет украинскую из-за демпинговых цен, которые могут быть ниже себестоимости продукции отечественных производителей.

Отдельным риском он назвал значительный потенциал Турции для дальнейшего наращивания поставок в Украину. По его словам, свободные производственные мощности турецких предприятий в несколько раз превышают объемы украинского потребления, тогда как на ключевых экспортных рынках – в США, ЕС и Великобритании – в отношении турецкой продукции действуют торговые ограничения.

Каленков также обратил внимание на использование отдельными турецкими производителями российского металлургического сырья.

"Страшно представить, что в трубной продукции, которая используется для сооружения антидроновых коридоров и других объектов защиты в Украине, из-за отсутствия торговых мер может использоваться российская сталь", – заявил он.

По его словам, каждый месяц промедления с решением работает против украинских производителей: предприятия теряют заказы, объемы производства и ресурсы для восстановления, тогда как импорт укрепляет позиции на внутреннем рынке.

Каленков отдельно раскритиковал работу Министерства экономики и окружающей среды и его руководителя Александра Кравченко.

По его мнению, ведомство фактически самоустранилось от принятия решений, необходимых для защиты украинской промышленности.

"Украинская промышленность ожидает не новых переносов и надуманных причин для отказа, а ответственных и своевременных действий для защиты собственной экономики", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Он предупредил, что дальнейшее затягивание может иметь более широкие последствия для промышленности.

"Иначе существует риск, что в ближайшее время консервировать свои мощности будет не только АМКР, но и десятки других украинских производителей. А это десятки тысяч рабочих мест, налоги, валютные поступления", – резюмировал Каленков.

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металлургияТурцияПроизводствоУкраинаэкономика
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