Украине необходимо восстановить пошлину на экспорт металлолома в размере 180 евро за тонну для всех направлений, и только после этого открывать экспорт – EBA

Европейская бизнес-ассоциация призвала власти сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома до тех пор, пока в Украине не будет создан действенный механизм экспортной пошлины для всех стран без исключений. В Ассоциации считают, что в условиях войны металлолом должен рассматриваться не просто как экспортный товар, а как стратегическое сырье для украинской металлургии. Об этом говорится в письме EBA премьер-министру Сергею Корецкому.

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"С 1 января 2026 года правительство продлило нулевую квоту на вывоз черного металлолома. Это решение объяснялось необходимостью обеспечить отечественные предприятия сырьем для производства продукции, в частности для обороны, восстановления и внутреннего рынка. Этот подход следует сохранить и в дальнейшем: ослабление ограничений может привести к быстрому оттоку лома за границу и создать новый дефицит сырья для украинских металлургов", – говорится в письме.

По итогам 2025 года экспорт лома черных металлов из Украины вырос на 53% в годовом исчислении и достиг 448,68 тыс. тонн. Без запрета объемы экспорта могут вернуться к многолетним максимумам. Это создает риск для отрасли, которая уже работает в условиях российских атак, повреждения производственной и энергетической инфраструктуры, логистических проблем и вынужденного сокращения выпуска стали, отмечают в Ассоциации.

Кроме того, переработка одной тонны металлолома в Украине в готовую металлопродукцию может приносить около 15 тыс. грн налогов и сборов и около $1,2 тыс. валютной выручки. В то же время прямой экспорт одной тонны лома при нулевой пошлине приносит около $250–350 валютной выручки и значительно меньшие налоговые поступления.

"Внутренняя переработка позволяет сохранять в Украине добавленную стоимость, рабочие места, налоги и полную производственную цепочку – от заготовки лома до выпуска стали и готового проката. Это особенно важно для оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, строительства и будущего восстановления инфраструктуры", – отмечают в EBA.

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В Ассоциации также напомнили, что ранее значительная часть украинского лома, поставлявшаяся в страны ЕС, в частности в Польшу, впоследствии реэкспортировалась за пределы Евросоюза, прежде всего в Турцию.

"Такая модель фактически позволяла обходить уплату украинской экспортной пошлины, а потери государственного бюджета могли составлять около 4 млрд грн в год. При этом сейчас экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну для поставок в страны за пределами ЕС не продлена, а при поставках в ЕС применяется нулевая ставка", – отмечают в EBA.

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Именно поэтому в Ассоциации предлагают четкую последовательность действий: если нулевая квота будет отменена, необходимо установить экспортную пошлину на уровне 180 евро за тонну сроком на 10 лет для всех стран без исключений.

"Без такого механизма открытие экспорта создаст дополнительный стимул для быстрого вывоза лома из Украины и снизит его доступность для отечественных предприятий", – пояснили в EBA.

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