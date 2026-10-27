Украина остается перспективной страной для иностранных инвестиций, несмотря на войну – ДТЭК

Несмотря на полномасштабную войну и связанные с ней вызовы, Украина остается перспективной страной для международных инвестиций, в частности в энергетический сектор.

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Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он подчеркнул, что инвестиции в украинскую энергетику во время войны имеют стратегическое значение не только для отдельных предприятий, но и для поддержки устойчивости всей экономики.

"Мы пытаемся донести до иностранных инвесторов, что Украина – это не то место, где вы постоянно несете связанные с войной расходы. Это реальное место для инвестиций", – отметил Тимченко.

Он подчеркнул, что средства, направленные на восстановление поврежденной инфраструктуры и развитие новых энергетических мощностей, являются прежде всего инвестициями в будущее Украины.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова стал лидером по объему частных инвестиций в Украине.