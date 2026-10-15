Украина теряет до 200 млн долларов ежемесячно, необходимо срочно возобновить работу морских портов – медиа

Восстановление полноценной работы портов Большой Одессы является критически важным условием для украинского горно-металлургического комплекса. Альтернативные маршруты не способны заменить черноморские порты даже наполовину, а их блокировка уже обходится отрасли в $150–200 млн ежемесячно, пишет GMK Center.

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В первом полугодии 2026 года через черноморские порты проходило около 50% экспорта украинской стали, 95% чугуна и 50% железной руды. Пропускная способность портов Большой Одессы составляет около 6 млн тонн в месяц, тогда как даже максимально загруженные дунайские порты могут обрабатывать лишь 2,5–3 млн тонн.

Железная дорога также не может полностью компенсировать потерю морского транспорта. Фактические перевозки через западные переходы составляют около 2–2,6 млн тонн в месяц, а дополнительные расходы на такой экспорт могут достигать $30–60 за тонну. Для железной руды с относительно низкой стоимостью это делает часть маршрутов экономически невыгодными.

По оценке GMK Center, из-за закрытия морского коридора добыча железной руды может сократиться на 35% по сравнению с первым полугодием 2026 года. После ограничения морского экспорта уже приостановили работу Ferrexpo и Южный ГОК.

Для возобновления судоходства аналитики называют три ключевые составляющие: дипломатические договоренности, физическая защита портов и судов с помощью ПВО, РЭБ и других мер безопасности, а также доступное страхование военных рисков.

В GMK Center также предлагают создать отдельный страховой фонд для металлургических и рудных грузов, поскольку нынешняя стоимость страхования делает перевозку низкомаржинальной продукции слишком дорогой.

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"Полноценное возобновление экспорта через порты Большой Одессы означает не только выживание ГМК, но и сохранение рабочих мест, поступление налогов и валютной выручки. Для мирового сообщества же стабильная работа коридора – это элемент глобальной продовольственной и ресурсной безопасности. Поэтому вопросы защиты портов и гарантий для судоходства должны решаться совместно государством, бизнесом и международными партнерами", – пишет издание.

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