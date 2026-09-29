Украина впервые за 100 лет не произвела ни одной тонны стали за неделю – "Метинвест"

Украинская металлургия оказалась в критическом состоянии: в сентябре была неделя, когда страна впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. Об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время "Форума экономической устойчивости" Forbes Ukraine.

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"Ситуация в металлургии катастрофическая. В сентябре была неделя, в течение которой Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. Разрушены абсолютно все заводы. Попадания были по несколько раз. Погибло много людей. Сегодня мы остановлены", – сказал Водовиз.

Он привел пример "Запорожстали": чтобы запустить одну доменную печь после повреждений, нанесенных российскими атаками, требуется не менее $50 млн. При этом стоимость самой печи оценивается примерно в $500 млн. В целом же потребности в восстановлении украинской металлургии исчисляются уже миллиардами долларов.

В настоящее время действующие государственные программы поддержки не соответствуют масштабу проблем крупной промышленности, говорит он: значительная часть инструментов рассчитана на малый и средний бизнес и предусматривает гораздо меньшие объемы финансирования, поэтому эти инструменты нужно менять. "Ситуация в экономике чрезвычайная. Нельзя жить в чрезвычайной ситуации и принимать традиционные решения", – подчеркнул он.

По его словам, решение о возобновлении производства сейчас зависит от трех ключевых факторов: интенсивности российских атак, блокады портов и условий доступа к рынку ЕС. Отдельное давление создают CBAM и сокращенные квоты на импорт украинской стали в Евросоюз. "Решение этих проблем даст ответ на вопрос, запускаемся ли мы прямо сейчас или нет", – сказал Водовиз.

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В то же время он подчеркнул, что крупный бизнес ожидает от государства не прямых дотаций, а понятного плана действий. "Мы не просим государство нас финансировать или давать гранты. Мы хотим работать на равных условиях. Например, у нас нет доступа к Ukraine Facility. Сегодня для бизнеса важно, чтобы государство не создавало новых барьеров и не увеличивало налоговую нагрузку", – сказал он.

Главной проблемой, по словам Водовиза, остается отсутствие системной стратегии поддержки крупных промышленных компаний: в "Метинвесте" проанализировали около 15 государственных программ и инструментов финансирования, однако большинство из них не соответствует реальным потребностям крупного бизнеса.

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В частности, компания подала заявку на участие в программе "Точка опоры", которая компенсирует часть расходов на заработную плату во время простоя. Но общий бюджет этой программы составляет всего 1 млрд грн на всю страну, чего для крупных промышленных работодателей недостаточно.

Для сравнения: по словам заместителя министра экономики и окружающей среды Дарьи Марчак, в 2026 году на программы Минэкономики вместе с бывшими программами Минагрополитики предусмотрено около 45 млрд грн. В проекте бюджета на 2027 год заложено около 95 млрд грн, две трети из которых должны составить страховой фонд.

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В то же время он положительно оценил запуск программ страхования военных рисков: по его словам, само появление такого механизма может снизить стоимость страхования и логистики. Но главный запрос отрасли остается неизменным: государству нужен отдельный план для крупной промышленности, который учтет масштабы разрушений, потребность в восстановлении производства, дорогостоящую логистику и ограниченный доступ к внешним рынкам.

Напомним, за 2022–2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн – на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в частности средств защиты для военных и техники.

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