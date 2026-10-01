Украина рискует лишиться части импорта электроэнергии зимой из-за низких прайс-кепов, – Трохимец

Действующий уровень прайс-кепов может ограничить возможности Украины по привлечению импорта и маневренной генерации именно в часы дефицита электроэнергии. Максимальный ценовой предел целесообразно повысить до 18 000 грн/МВт·ч, заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

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По его словам, НКРЭКП 24 сентября обнародовала проект постановления о предельных ценах на рынке электроэнергии. Для рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка предлагается максимальный прайс-кеп в размере 15 000 грн/МВт·ч. Прайс-кеп – это ценовой "потолок", выше которого продавать электроэнергию в соответствующем сегменте рынка нельзя.

По словам Трохимца, проблема такого ограничения особенно остро стоит зимой: если электроэнергия в соседних странах ЕС будет стоить дороже, чем разрешенный в Украине максимум, ее импорт может потерять экономический смысл именно тогда, когда украинской энергосистеме не хватит собственной генерации.

"То есть электроэнергия физически будет рядом, трансграничный переход будет, потребность будет – а завести ее в Украину нормальным образом мы не сможем из-за ограничений, которые сами себе установили", – отметил Трохимец.

Ценовые ограничения, по его мнению, влияют и на газовую распределенную генерацию. Такие станции могут быстро увеличивать производство в часы дефицита, однако из-за высокой себестоимости при действующих прайс-кепах их работа в отдельные часы может быть экономически невыгодной.

"Уровень верхнего прайс-кепа в 18 000 грн/МВт·ч выглядит гораздо более адекватным компромиссом. Он не отменяет регулирование и не означает, что электроэнергия автоматически будет стоить 18 тысяч. Но такой предел оставляет пространство для маневровой генерации, для импорта в часы дефицита и для нормального ценового сигнала рынка", – подчеркнул Трохимец.

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Он также обратил внимание на то, что в условиях постоянных российских атак энергокомпаниям необходимо иметь возможность непрерывно финансировать аварийные ремонты и восстановление поврежденных энергообъектов, а регуляторные ограничения не должны дополнительно затруднять работу энергорынка.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала регулятора повысить прайс-кепы в преддверии отопительного сезона.

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