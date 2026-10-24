Украина начинает цифровые переговоры с ЕС: что будет с мобильной связью и ценами на нее

Старт переговоров по вступлению Украины в ЕС по кластерам 2 и 3 принесет изменения для отечественного рынка мобильной связи. В разделе цифровой трансформации Еврокомиссия рекомендует нашей стране внедрить новые стандарты кибербезопасности для сетей 5G. Они предусматривают постепенный отказ от оборудования поставщиков, признанных потенциально рискованными.

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Об этом написало ИА РБК-Украина.

Для обычного пользователя это означает масштабную перестройку всей инфраструктуры, которую операторы должны выполнить за свой счет. В настоящее время в ЕС действует регламент EU 5G Cybersecurity Toolbox, принятый в январе 2020 года. Документ не предусматривает компенсацию операторам, но и не вводит одинаковую для всех стран процедуру демонтажа оборудования. Европейские государства имеют определенную свободу относительно объемов ограничений, касающихся как ядра сети, так и отдельных частей радиодоступа.

К примеру, в Германии операторы должны отказаться от использования критических компонентов определенных производителей в ядре 5G до конца 2026 года, а менять оборудование в радиосетях разрешили постепенно до конца 2029 года. Причем речь идет именно о критических функциях систем управления, а не буквально о каждой антенне или элементе радиосети. Во Франции разрешения на использование конкретных моделей и версий техники выдают на срок до восьми лет, чтобы компании могли спокойно планировать инвестиции. Важно, что закон напрямую связывает разрешения с непрерывностью, целостностью, доступностью сети и конфиденциальностью связи. В Италии же механизм Golden Power предоставляет правительству возможность проверять соглашения, связанные со стратегическими сетями 5G, и при определенных условиях устанавливать предписания, ограничения или применять право вето.

Эксперты GSMA Intelligence уже подсчитали, что замена оборудования и связанные с этим работы будут стоить европейским компаниям от 30 до 40 миллиардов евро. Если заставить операторов менять исправную технику за свой счет, это неизбежно ударит по тарифам, замедлит запуск новых технологий и ухудшит качество связи.

В украинских реалиях ситуация намного сложнее. Мобильные операторы ежедневно тратят миллионы гривен на восстановление связи после ракетных ударов, закупку аккумуляторов и запуск генераторов. Если заставить их тратить ресурсы на срочную замену подходящего оборудования, это может привести к ухудшению качества покрытия по всей стране.

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Поэтому украинскую модель имплементации следует строить вокруг инвентаризации оборудования, операторских планов миграции, независимой оценки рисков, моделирования CAPEX и прозрачных процедур. Такой анализ не отменяет требований безопасности ЕС, а позволяет выполнить их без угрозы для действующей инфраструктуры.

Евроинтеграция требует не механического копирования чужой сетевой архитектуры или бюрократических процедур, а достижения надлежащего уровня защиты. Украинский подход должен соответствовать международным обязательствам и учитывать состояние нашей инфраструктуры, ее уязвимости и ежедневные потребности людей в связи. Новые стандарты безопасности нужны, но их выполнение не должно приводить к удорожанию услуг или перебоям со связью для украинцев.