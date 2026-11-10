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Украина переживает самый острый с начала вторжения дефицит финансов из-за остановки металлургии и блокирования портов – AP

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
243
Украина переживает самый острый с начала вторжения дефицит финансов из-за остановки металлургии и блокирования портов – AP
Последствия российского удара по "Каметстали". Источник: пресс-служба «Каметстали»

Усиление российских ударов по промышленным предприятиям, энергетике и экспортной инфраструктуре все сильнее бьет по украинской экономике. Одним из крупнейших ударов стала фактическая остановка выплавки стали и потери аграрной промышленности из-за блокирования портов, пишет Associated Press.

По данным агентства, ракетные атаки остановили работу ключевых металлургических предприятий, а последствия уже выходят далеко за пределы самой отрасли. В частности, "Каметсталь" в Каменском, которая в 2025 году обеспечивала более четверти украинского производства стали, остановилась после удара пятью баллистическими ракетами 5 сентября.

Предприятие производило сталь и чугун для внутреннего рынка, в частности для строительства, а также поставляло полуфабрикаты на европейские предприятия "Метинвеста". Остановка комбината уже повлияла на смежные отрасли – строительство, машиностроение, горнодобывающий сектор, энергетику и логистику. А генеральный директор "Каметстали" Александр Третьяков сообщил изданию, что предприятия, которые зависят от работы комбината, могут сокращать персонал или вовсе прекращать деятельность.

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Отдельный удар получает "Укрзалізниця", которая в значительной степени зависит от перевозок металла, руды и других промышленных грузов, указывает АР.

По словам Третьякова, нынешняя ситуация в металлургии является самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Он напомнил, что раньше отрасль давала около 6% ВВП Украины. "Давала. Сейчас – ноль", – уточняет он.

Ситуацию осложняют торговые ограничения ЕС. В Метинвесте предупреждают, что сокращение доступа украинской стали на европейский рынок может осложнить будущее восстановление производства.

Параллельно российские атаки на черноморские порты и судоходство резко сократили экспортные возможности страны. Из-за этого дорожает логистика и для промышленности, и для аграрного сектора. По данным Lloyd’s List Intelligence, в августе количество заходов судов в украинские черноморские порты сократилось примерно на 90% в годовом выражении. Часть грузов переориентируют на Дунай и сухопутные маршруты, но они значительно дороже и имеют ограниченную пропускную способность. В результате потери отдельных отраслей начинают накладываться друг на друга.

Сокращение производства металла означает меньше экспорта, налогов и грузов для железной дороги. Проблемы с портами одновременно осложняют продажу промышленной и аграрной продукции. Все это уменьшает валютные поступления и доходы бюджета. На этом фоне НБУ прогнозирует ухудшение динамики ВВП.

В Верховной Раде также предупреждают об обострении бюджетной ситуации. Глава бюджетного комитета Роксолана Подласа заявила, что Украина столкнулась с самым острым дефицитом средств с начала полномасштабного вторжения.

Из-за падения налоговых поступлений государству все сложнее финансировать все запланированные расходы даже с учетом международной поддержки. При этом около 40% ВВП страна направляет на оборону, поэтому приоритетными остаются военные расходы, зарплаты бюджетникам, пенсии и социальная помощь.

Таким образом, российские удары уже создают для Украины не только отдельные производственные потери. Остановка металлургии, проблемы с портами и подорожание логистики формируют цепной эффект для ВВП, бюджета, экспорта и занятости.

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