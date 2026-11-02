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Украина переходит от экспорта к импорту стали: остановка металлургии уже давит на строительство

Мария ШевчукМария Шевчук
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Украина переходит от экспорта к импорту стали: остановка металлургии уже давит на строительство
Украина продолжает терять свой промышленный потенциал. Источник: пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог"

Остановка крупных металлургических предприятий осенью 2026 года резко изменила ситуацию на внутреннем рынке стали. Украина, которая до войны выплавляла более 21 млн тонн металла в год и была крупным экспортером, все больше зависит от импорта. Одной из первых последствия ощутила строительная отрасль, пишет "Економічна правда".

Из-за российских ударов остановились предприятия Группы "Метинвест", "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп". Внутренняя выплавка стали практически прекратилась, а запасы арматуры и проката начали сокращаться.

По данным "Укрметаллургпрома", доля импорта во внутреннем потреблении выросла с 22,6% в 2021 году до 46,8% за три квартала 2026-го. Арматуры за этот период ввезли 84 тыс. тонн – почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Основными поставщиками стали Китай и Турция. Отдельные позиции приходится завозить с нетипичных рынков: значительные объемы арматуры в сентябре поступили из Египта, а катанку для сеток начали закупать в Молдове. Пока рынок частично поддерживают складские запасы. В "Метинвесте" заявили, что в месячной перспективе могут обеспечить около 95% прогнозируемого спроса, однако по отдельным позициям дефицит уже ощутим. По оценке GMK Center, ежемесячный дефицит наиболее массовых видов проката уже достигает около 200 тыс. тонн, тогда как импорт пока не успевает его компенсировать.

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"Найти поставщиков для таких крупных партий и доставить металл по суше в условиях заблокированных портов – это колоссальный вызов для отрасли", – отметил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Быстро нарастить импорт мешает логистика. Металл приходится везти через порты Румынии и Болгарии, а дальше – по железной дороге или автотранспортом. Доставка может длиться не менее двух месяцев. Дополнительное давление создает и подорожание внутренних перевозок. Августовское повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30% увеличило себестоимость продукции и импорта. Строительные компании уже готовятся к новым условиям. В KAN Development заявили, что без импорта арматуры строительство может столкнуться с серьезными ограничениями.

"Резерв тает, и без импорта строительство остановится. Ситуация, когда базовый прокат приходится импортировать, для нас совершенно новая", – заявил основатель KAN Development Игорь Никонов.

По его оценке, только за последний год себестоимость строительства выросла на 30–35%, а арматура подорожала примерно на 60%. Главное изменение уже произошло: Украина из крупного производителя и экспортера стали превращается в рынок, зависимый от импорта. Для строительства это означает более дорогую логистику, более длительные сроки поставок и дополнительное давление на себестоимость проектов.

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МетинвестметаллургияЭкспортстроительствоэкономикагрузовые перевозки
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