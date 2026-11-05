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Украина не может позволить себе экспортировать опыт, навыки и знания промышленных работников, – Петрук

Мария ШевчукМария Шевчук
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Украина не может позволить себе экспортировать опыт, навыки и знания промышленных работников, – Петрук
Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук во время III Lviv Human Capital Forum 2026. Источник: "Метинвест"

В условиях остановки металлургических предприятий, обстрелов и кризиса в горно-металлургическом комплексе одной из главных задач для "Метинвеста" стало сохранение работников, их опыта и технологической экспертизы.

Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук во время III Lviv Human Capital Forum 2026.

По ее словам, компания переживает один из самых сложных периодов с начала полномасштабного вторжения. Из-за российских атак остановились два металлургических комбината Группы, где работают почти 15 тыс. человек. Также не работают два из четырех горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге.

Ситуацию осложняют блокада черноморских портов, сокращение квот ЕС на импорт стали и введение CBAM, ограничивающие возможности экспорта украинской металлопродукции.

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Но несмотря на остановку производства, "Метинвест" пытается удержать работников. Компания продолжает выплачивать зарплаты, не отправляет людей в простой и привлекает их к разбору завалов и подготовке предприятий к восстановлению.

"Сегодня наша главная задача – сохранить кадровый потенциал. Мы не можем позволить себе экспортировать опыт, навыки и знания. Поэтому для нас так важно сохранить ядро коллектива и технологическую экспертизу", – подчеркнула Петрук.

По ее словам, потеря квалифицированных специалистов может стать отдельным риском для будущего восстановления промышленности. Даже при наличии средств и оборудования восстановить производство будет сложно без людей, обладающих необходимыми компетенциями и опытом.

Компания также сокращает сроки подготовки новых специалистов и расширяет переподготовку. В частности, срок обучения подручного сталевара сократили с 9–12 до 4–6 месяцев, объединив онлайн-теорию с практикой непосредственно на производстве.

"В условиях войны едва ли не самое важное – способность компаний быстро переучивать людей", – отметила Петрук.

Отдельным резервом кадрового потенциала в "Метинвесте" называют ветеранов. Сейчас около 8,5 тыс. работников компании служат в ВСУ, а более тысячи ветеранов уже вернулись или были привлечены к работе. Для их адаптации компания с 2023 года развивает систему реинтеграции, которая включает переобучение, поддержку при возвращении к гражданской работе и подготовку коллективов.

"Метинвест" также продолжает работать с молодежью, профтехами и собственным университетом "Метинвест Политехника", чтобы формировать кадровый резерв для будущего восстановления отрасли. Ведь, по словам Петрук, сохранение человеческого капитала сегодня не менее важно, чем восстановление производственных мощностей.

"Только общими усилиями бизнеса и государства мы сможем создать систему, которая будет работать на благо страны и во время войны, и после ее завершения", – подытожила она.

Как известно, "Метінвест" Рината Ахметова неоднократно называли лучшим работодателем Украины: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятиях крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании "Метінвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

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