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Украина может потерять 5 млрд долларов экспорта из-за остановки металлургических заводов – медиа

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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icon 2,3 т.
Украина может потерять 5 млрд долларов экспорта из-за остановки металлургических заводов – медиа
Украина рискует вообще не произвести ни одной тонны стали. Источник: пресс-служба "Запорожстали"

Остановка украинских металлургических предприятий после серии российских ракетных ударов может привести к потере около $5 млрд экспортной выручки в 2026–2027 годах. Еще около $1,5 млрд Украина может дополнительно потратить на импорт стальной продукции для замещения внутреннего производства. Такие оценки приводит GMK Center.

По прогнозу аналитиков, если ситуация с безопасностью не улучшится, часть металлургических предприятий может не возобновить работу. В таком случае производство стали в Украине по итогам 2026 года может остаться близким к уровню первых восьми месяцев – это около 4,3 млн тонн, или падение на 39% по сравнению с предыдущим годом.

В 2027 году, согласно негативному сценарию GMK Center, Украина рискует вообще не произвести ни одной тонны стали.

Проблемы металлургии ударят и по горнорудной отрасли. Из-за сокращения внутреннего потребления и потери возможностей морского экспорта производство железорудной продукции в 2026 году может упасть на 37%, а в 2027-м – еще на 55%.

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В GMK Center ожидают, что с сентября 2026 года горнорудные предприятия, при приемлемой обстановке в сфере безопасности, смогут работать преимущественно на экспорт в страны Европы, ориентировочно на уровне 1 млн тонн в месяц. Это означает высокий риск остановки части действующих мощностей и отсутствие перспектив для запуска предприятий, которые уже находятся в простое.

Самый сильный удар придется на внешнюю торговлю. Из-за потери производства чугуна и стали выручка от экспорта металлургической продукции в 2026 году может сократиться на $2,5 млрд. Еще около $2,5 млрд Украина может потерять в 2027 году. В целом речь идет о $5 млрд утраченной экспортной выручки за два года.

Кроме того, возникнет необходимость замещать украинскую сталь импортом. По оценке GMK Center, в 2027 году дополнительные расходы на импорт стальной продукции могут достичь $1,5 млрд по сравнению с уровнем 2025 года. Таким образом, общее негативное влияние остановки металлургии на торговый баланс Украины в 2027 году может составить около $6,5 млрд по сравнению с 2025 годом.

Длительная остановка заводов создает еще один риск: чем дольше предприятия не работают, тем сложнее и дороже будет их восстановить. Без собственной металлургии под угрозой оказываются и будущие программы восстановления, поскольку Украине придется в большей степени полагаться на импортную сталь для инфраструктурных проектов.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

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