Украина может потерять 5 млрд долларов экспорта из-за остановки металлургии: отрасли нужна отдельная программа восстановления

Украинская металлургия приблизилась к критической черте: крупные предприятия остановлены или существенно сократили производство, а при неблагоприятном сценарии страна в 2027 году может не произвести ни одной тонны стали. Совокупные потери экспортных поступлений могут достичь $5 млрд, еще до $1,5 млрд может потребоваться на импорт металлопродукции для замещения внутреннего производства.

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Одним из наиболее показательных примеров стала ситуация на "АрселорМиттал Кривой Рог". После четырех российских ракетных ударов компания заявила, что не имеет возможности безопасно и стабильно возобновить производство и в настоящее время сосредоточивается на сохранении инфраструктуры.

По словам директора по связям с госорганами компании Олега Крикавского, главная тема переговоров с правительством сейчас – судьба работников, возможный простой, увольнения и программы государственной помощи.

Он подчеркнул, что даже при улучшении ситуации с безопасностью восстановление производства займет от нескольких месяцев до нескольких лет. Отдельные объекты можно отремонтировать быстрее, но риск повторных ударов делает такие инвестиции чрезвычайно уязвимыми. "Нужно время и нужны безопасные условия", – отметил Крикавский.

По оценке GMK Center, если ситуация не улучшится, производство стали в 2026 году может остаться на уровне около 4,3–5 млн тонн, а в 2027-м Украина рискует вообще не выплавить стали. Уже в августе производство стали сократилось примерно вдвое, в сентябре могло составить 100–150 тыс. тонн, а в октябре отрасль рискует выйти на нулевые показатели, говорит директор GMK Center Станислав Зинченко.

Системные последствия выходят далеко за пределы самой металлургии. В 2025 году ГМК обеспечивал 5,5% ВВП Украины, 12% экспорта и 30–40% железнодорожных и морских перевозок. Дополнительной проблемой станет необходимость замещать украинскую сталь импортом. По оценкам GMK Center, такая потребность может составить $1,5 млрд. На фоне кризиса представители отрасли говорят о необходимости отдельных решений для крупной промышленности, ведь сейчас большинство действующих государственных программ не соответствуют масштабу потребностей крупных предприятий.

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Одним из возможных инструментов является страхование военных рисков, которое могло бы снизить стоимость страхования и логистики. Еще одно направление – создание отдельного фонда поддержки металлургии по аналогии с международными фондами, которые использовались для восстановления энергетики. Таким образом можно привлечь $200–400 млн для восстановления разрушенной инфраструктуры и оборудования на пяти основных сталелитейных предприятиях. Главный консультант НИСД Иван Ус уточняет, что убытки отрасли должны быть зафиксированы в Реестре убытков, а международная помощь – направляться адресно на восстановление металлургических предприятий. Отдельным приоритетом для отрасли остается также сохранение персонала, ведь люди и уникальные компетенции являются одним из ключевых ресурсов для будущего восстановления.

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Таким образом, дальнейшая судьба металлургии будет зависеть от нескольких базовых условий: улучшения безопасности, сохранения кадров, отдельных программ поддержки, доступа к международному финансированию и восстановления логистики. Без этого временная остановка предприятий рискует превратиться в долгосрочную потерю части промышленного потенциала страны.