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Украина может экспортировать газ без ущерба для баланса, запасы уже превысили зимний ориентир, – Свищо

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read1 мин
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Иллюстрация - трубопровод
Болгария согласилась поставлять Украине больше газа. Иллюстрационное изображение
Источник: Freepik

Частичное открытие экспорта украинского газа не повлияет на тарифы для населения и, при нынешних запасах, не должно привести к дефициту ресурса для перезимовки.

Об этом заявил аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо.

"Да, для бытового потребителя это никоим образом не повлияет на цену, потому что это разные сегменты рынка", – подчеркнул он.

По словам Свищо, цена газа для населения зафиксирована как минимум до конца отопительного сезона – до апреля 2027 года. Вероятное открытие экспорта касается другого, коммерческого сегмента рынка.

Сам механизм также планируется ограниченным: речь идет о возможности экспортировать до 15% украинской добычи – около 300 млн кубометров в месяц.

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При этом в подземных хранилищах уже накоплено 15,5 млрд кубометров газа – почти на 1 млрд больше, чем предусмотрено правительственным ориентиром в 14,6 млрд кубометров, которого должно было хватить для прохождения отопительного сезона.

"Соответственно, если мы за месяц-два экспортируем 500–600 миллионов кубометров, это не повлияет на тот баланс газа, который у нас наблюдается", – пояснил Свищо.

Дополнительным предохранителем должны стать ограничения по соображениям безопасности. Если из-за российских ударов ситуация с добычей или запасами ухудшится, экспорт предполагается немедленно прекратить.

"В таком случае, согласно проекту постановления, планируется сразу же запретить и прекратить этот экспорт, даже если его разрешат", – отметил аналитик.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявлял, что накопленные запасы уже превышают запланированный уровень, поэтому Украина может обсуждать продажу небольших объемов газа в Европу.

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