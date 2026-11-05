В Житомире после российских обстрелов останавливают весь электротранспорт и ограничивают уличное освещение: что нужно знать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПутин вынужден идти на переговоры и заканчивать войну: интервью с КурносовойПутин вынужден идти на переговоры и заканчивать войну: интервью с КурносовойМелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме: все подробности. ВидеоМелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме: все подробности. Видео"Беременна": Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals"Беременна": Свитолина объяснила решение, которое озадачило украинцев перед WTA Finals"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии Путина"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии ПутинаМедведев испугался "адских санкций" против России после победы демократов в СШАМедведев испугался "адских санкций" против России после победы демократов в СШАИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литрУкраинцам следует готовиться к новому курсу доллараУкраинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на начало ноября"Мягкой украинизации недостаточно": языковой омбудсмен призвала ужесточить требования к учебным заведениям, где до сих пор звучит русский"Мягкой украинизации недостаточно": языковой омбудсмен призвала ужесточить требования к учебным заведениям, где до сих пор звучит русскийСерджио Гор может заменить Рубио на посту госсекретаря США: что о нем известноСерджио Гор может заменить Рубио на посту госсекретаря США: что о нем известно
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Житомире после российских обстрелов останавливают весь электротранспорт и ограничивают уличное освещение: что нужно знать

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
48
В Житомире после российских обстрелов останавливают весь электротранспорт и ограничивают уличное освещение: что нужно знать
Троллейбус на одной из улиц Житомира.

В Житомире временно остановят весь электротранспорт, а уличное освещение будет работать в экономном режиме. Такие меры связаны со значительными повреждениями энергосистемы в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил Житомирский городской совет в официальном Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что снижение нагрузки на энергосистему поможет избежать дополнительных аварийных ситуаций и стабилизировать электроснабжение. Поэтому жителей призвали как можно реже пользоваться электроприборами, особенно в часы пиковой нагрузки.

Отдельно горсовет попросил предпринимателей ограничить использование декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов, рекламных вывесок и электронных экранов, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
42,4 т.
OBOZ.UA узнал новые зарплаты министров: у кого и какая самая большая
42,4 т.
OBOZ.UA узнал новые зарплаты министров: у кого и какая самая большая
Дарина ГерцеваДарина Герцева
23,2 т.
Новые преступления по делу "Карфаген": раскрыты имена еще нескольких фигурантов масштабной преступной аферы
23,2 т.
Новые преступления по делу "Карфаген": раскрыты имена еще нескольких фигурантов масштабной преступной аферы
Роман КостюченкоРоман Костюченко
8,5 т.
Прежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дороже
8,5 т.
Прежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дороже

Как будет работать общественный транспорт

Вместо электротранспорта на городские маршруты выпустят дополнительные коммунальные автобусы. Они будут курсировать по двум направлениям, повторяя маршруты троллейбусов:

  • № 2 – по маршруту троллейбуса № 2;
  • № 3 – по маршруту троллейбуса № 3.

В то же время движение автобуса № 23 временно приостановят. Вместо него пассажиров будет обслуживать маршрут № 23А, который пройдет через Слободу, Селец, ул. Ивана Гонты, ул. Большую Бердичевскую, ул. Шевченко и ул. Университетскую. В обратном направлении автобус будет курсировать по тому же маршруту.

Остальные городские автобусные маршруты будут работать без изменений.

На дорогах возможны перебои в работе светофоров

Из-за отключения электроэнергии светофоры могут работать не в полном объеме или вообще отключаться. В связи с этим горсовет призвал водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и уступать дорогу пешеходам.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов также временно прекратили движение трамваев и троллейбусов. На отдельных маршрутах их заменили автобусами. Однако в КГГА отметили, что автобусное сообщение не сможет полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта.

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеВойна в УкраинеЖитомиртранспортЭнергетика
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!