В Житомире после российских обстрелов останавливают весь электротранспорт и ограничивают уличное освещение: что нужно знать

В Житомире временно остановят весь электротранспорт, а уличное освещение будет работать в экономном режиме. Такие меры связаны со значительными повреждениями энергосистемы в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Об этом сообщил Житомирский городской совет в официальном Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что снижение нагрузки на энергосистему поможет избежать дополнительных аварийных ситуаций и стабилизировать электроснабжение. Поэтому жителей призвали как можно реже пользоваться электроприборами, особенно в часы пиковой нагрузки.

Отдельно горсовет попросил предпринимателей ограничить использование декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов, рекламных вывесок и электронных экранов, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Как будет работать общественный транспорт

Вместо электротранспорта на городские маршруты выпустят дополнительные коммунальные автобусы. Они будут курсировать по двум направлениям, повторяя маршруты троллейбусов:

№ 2 – по маршруту троллейбуса № 2;

№ 3 – по маршруту троллейбуса № 3.

В то же время движение автобуса № 23 временно приостановят. Вместо него пассажиров будет обслуживать маршрут № 23А, который пройдет через Слободу, Селец, ул. Ивана Гонты, ул. Большую Бердичевскую, ул. Шевченко и ул. Университетскую. В обратном направлении автобус будет курсировать по тому же маршруту.

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Остальные городские автобусные маршруты будут работать без изменений.

На дорогах возможны перебои в работе светофоров

Из-за отключения электроэнергии светофоры могут работать не в полном объеме или вообще отключаться. В связи с этим горсовет призвал водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и уступать дорогу пешеходам.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов также временно прекратили движение трамваев и троллейбусов. На отдельных маршрутах их заменили автобусами. Однако в КГГА отметили, что автобусное сообщение не сможет полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта.

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