В деле о "крышевании" кол-центров Офисом генпрокурора появился новый подозреваемый: что известно

Украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из департаментов Офиса генерального прокурора. Его считают одним из ключевых фигурантов спецоперации "Карфаген", в центре которой оказалось системное "крышевание" нелегальных мошеннических кол-центров в Украине.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя госслужащего пока не раскрывается.

В чем подозревают

По данным следствия, экс-чиновник играл важную роль в функционировании преступной организации:

непосредственно общался с представителями нелегальных кол-центров и систематически получал от них деньги;

и систематически получал от них деньги; организовал схему передачи взяток наличными и в криптовалюте;

наличными и в криптовалюте; привлекал для перевозки средств подчиненных сотрудников Офиса генпрокурора и специальных курьеров;

и специальных курьеров; вел "черную бухгалтерию" аферы;

отвечал за безопасность группировки, соблюдение конспирации и привлекал к схеме новых сообщников.

Его действия квалифицированы как участие в преступной организации, совершенное должностным лицом (по ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины), а также пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УКУ). Сейчас расследование продолжается – устанавливаются другие участники схемы.

Что известно об операции "Карфаген"

Масштабная спецоперация "Карфаген" направлена на ликвидацию группировки, которая за ежемесячную плату гарантировала владельцам мошеннических кол-центров по всей Украине защиту от уголовного преследования и "заминание" расследований.

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По данным следствия, преступную организацию в середине 2025 года создал и возглавил один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. В схему он привлек как своих подчиненных прокуроров, так и доверенных гражданских лиц.

Группировка систематически брала взятки у нелегальных кол-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев. За деньги прокуроры гарантировали мошенникам "неприкосновенность" и блокировали любые расследования против них. Общая сумма задокументированных взяток превышает 1 миллиард гривен.

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Ключевые фигуранты

Сергей Кропива (псевдоним "Канцлер") – бывший заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Считается организатором схемы, отвечал за коммуникацию с кол-центрами и безопасность. Отправлен под стражу с залогом в 120 млн грн.

(псевдоним "Канцлер") – бывший заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Считается организатором схемы, отвечал за коммуникацию с кол-центрами и безопасность. Отправлен под стражу с залогом в 120 млн грн. Елизавета Ивахненко ("Муза") – близкая к "Канцлеру" особа, заместитель декана в Одесской юридической академии. Арестована с возможностью внесения залога в 20 млн грн.

("Муза") – близкая к "Канцлеру" особа, заместитель декана в Одесской юридической академии. Арестована с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Сергей Куцый ("Камрад") – водитель "Канцлера", отправленный под стражу с залогом в 3 млн грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне обысков в Офисе генпрокурора, связанных с расследованием, тогдашний глава ведомства Руслан Кравченко выехал из страны якобы в командировку, из которой не вернулся. А за три дня до операции "Карфаген" – 3 сентября 2026 года – он приобрел квартиру.