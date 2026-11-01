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В России снова ввели ограничения на продажу бензина: после удара по нефтеперерабатывающему заводу

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
1,6 т.
Дефицит топлива
АЗС. Иллюстративное фото

После того как в ночь на 1 ноября в Кстово Нижегородской области РФ был поражен НПЗ "Лукойл -Нижегороднефтеоргсинтез", в регионе вновь ввели лимиты на продажу топлива. Кроме этого, на местных заправках возобновят дежурство российские полицейские и росгвардейцы.

О возобновлении ограничений сообщили в региональном правительстве. АЗС в Нижегородской области теперь могут отпускать не более 40 литров бензина на машину (покупать его в канистры запрещено). Ограничений на продажу дизельного топлива пока нет.

На заправках, расположенных на границе области, установлены лимиты на топливо для машин с номерами других регионов.

Также будет усилен контроль за работой системы, которую в России называют "чет-нечет", то есть "парные-непарные". Речь идет о возможности заправки в конкретный день в зависимости от первой цифры регистрационного номера автомобиля.

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Власти временно запретили вывоз топлива из местных хранилищ за пределы Нижегородской области. Исключение – для нужд министерства обороны и служб экстренного реагирования.

Чиновники призвали россиян "заправляться по мере необходимости, не создавая ажиотажа" и не накапливать личные запасы топлива, чтобы "не спровоцировать ухудшение ситуации".

В России снова ввели ограничения на продажу бензина: после удара по нефтеперерабатывающему заводу

Нижегородская область Российской Федерации на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Что предшествовало

Во время массированной атаки на Полтавскую область в ночь на 30 октября под вражеский обстрел попал, в частности, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Украина ответила ударами по российским НПЗ.

Ночью и утром 1 ноября дроновые удары были направлены по НПЗ в городе Кстово. "Лукойл -Нижегороднафтооргсинтез" способен перерабатывать 17 млн тонн нефти в год, занимает четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина.

Местный губернатор Глеб Никитин сообщил о "значительных повреждениях" промышленного предприятия в Кстовском районе. После успешного обстрела на АЗС Нижнего Новгорода, Кстова и Балахны российские водители выстроились в очереди, опасаясь дефицита.

В России снова ввели ограничения на продажу бензина: после удара по нефтеперерабатывающему заводу

Пожар на НПЗ в Кстово. Источник: Exilenova+

Как писал OBOZ.UA, украинские дальнобойные средства сегодня способны поражать российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири. Украина работает над тем, чтобы ее ракеты и беспилотники могли достигать более отдаленных точек России, а также будет масштабировать подразделения, работающие над DeepStrike.

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