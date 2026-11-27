В Верховной Раде призвали правительство увеличить финансирование НАБУ и САП. Соответствующее обращение уже направлено в Кабинет министров Украины.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, НАБУ и САП уже обнародовали свои бюджетные запросы на 2027–2029 годы, которые правительство должно предметно рассмотреть. Парламентарий подчеркнул, что достаточное финансирование – одно из ключевых условий эффективной работы независимых антикоррупционных институтов.

"Потому что для нас важны институты независимых антикоррупционных органов, которые должны работать эффективно. А это зависит от достаточного финансирования. Это множество операционных расходов, технического оборудования и возможность проводить сложные оперативные мероприятия", – отметил Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что работа НАБУ и САП заключается не только в возмещении нанесенного государству ущерба, но и в предотвращении коррупционных злоупотреблений и обеспечении неотвратимости ответственности.

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Кроме того, по словам парламентария, эффективность антикоррупционной инфраструктуры напрямую связана с европейской интеграцией Украины, поскольку от нее зависит оценка прогресса страны в сфере верховенства права.

Гончаренко призвал правительство проанализировать бюджетные запросы НАБУ и САП, предусмотреть увеличение расходов в государственном бюджете на 2027 год, а также учесть потребности этих органов при бюджетном планировании на 2027–2029 годы.

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В то же время глава ВСК подчеркнул, что надлежащее финансирование антикоррупционных органов не отменяет необходимости парламентского контроля за их деятельностью.